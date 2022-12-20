Ударная волна из космоса пробила брешь в магнитосфере Земли: какие могут быть последствия

Астрономы предполагают, что трещина образовалась из-за повышенной активности Солнца.

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Минувшей ночью до Земли долетела ударная волна, которая оставила трещину в магнитосфере планеты, защищающей все живое от губительного космического излучения, пишет DailyMail.

На данный момент астрономы пока не знают наверняка, откуда пришла эта ударная волна, но предполагают, что ее могло запустить наше Солнце. Звезда могла выбросить поток сильно перегретого и намагниченного газа, также известного как выброс корональной массы (CME).

Выброс газа мог произойти в районе солнечного пятна AR3165, которое еще 14 декабря стало источником не менее 8 солнечных вспышек.

По словам ученых, пока нет поводов для паники, такие бреши в магнитосфере Земли могут оставаться открытыми часам без каких-либо значительных последствий.

Солнечное пятно, которое активизировалось еще 14 декабря, разразилось взрывом класса M6. Отмечается, что вспышки такого класса относятся к средним по мощности, они могут на некоторое время отключать радиосвязь, что и произошло на прошлой неделе над Атлантикой.

Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировало, как вышеупомянутое солнечное пятно выбрасывало потоки плазмы один за одним.

[ + – ] Район солнечного пятна AR3165 Фото: NASA

Магнитосфера Земли простирается на тысячи километров к космос и оказывает свое влияние абсолютно на все: начиная от GPS и миграции животных до погодных условий на планете.

Появившаяся трещина в магнитосфере может стать причиной геомагнитных бурь класса G1. Геомагнитная буря является возмущением магнитосферы планеты, возникающей под воздействием солнечного ветра.

Но ученые подчеркивают, что геомагнитная буря класса G1 является самым слабым из возможных штормов.

На данный момент Солнце вступило в активный период своего 11-летнего цикла. Он начался в 2019 года, а его пик придется на 2025 год.

Напомним, недавно на поверхности Солнца астрономы увидели зловещую улыбку. На поверхности звезды причудливым образом расположились три огромных пятна, которые были направлены в сторону Земли.