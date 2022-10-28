На Солнце появилась зловещая улыбка: чем это грозит Земле

От этой улыбки Земле будет совсем не смешно. К планете летят сразу три потока плазмы, которые появились в результате вспышек на Солнце.

Related video

В преддверии Хэллоуина Солнце готовит нашей планете настоящий страшный сюрприз. Ученые прогнозируют, что на выходных в Землю врежутся сразу три огромных потока солнечной плазмы, что приведет к появлению геомагнитной бури, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический аппарат SDO, который занимается изучением нашей звезды, прислал незабываемый снимок Солнца. На нем видно, что оно как бы улыбается и выглядит счастливым. Но на самом деле, так уж совпало, что это происходит в преддверии Хэллоуина, Солнце демонстрирует злую "улыбку". Дело в том, что на снимке нашей звезды причудливым образом расположились три огромных солнечных пятна и все они направлены в сторону Земли.

[ + – ] осмический аппарат SDO, который занимается изучением нашей звезды, прислал незабываемый снимок Солнца. На нем видно, что оно как бы улыбается и выглядит счастливым. Но на самом деле, так уж совпало, что это происходит в преддверии Хэллоуина, Солнце демонстрирует злую "улыбку". Дело в том, что на снимке нашей звезды причудливым образом расположились три огромных солнечных пятна и все они направлены в сторону Земли Фото: NASA

Именно в этих темных областях на Солнце произошли крупные извержения, которые известны, как солнечные вспышки. То есть произошел выброс излучения, а также потоков плазмы в космос.

И так получилось, что во всех трех пятнах произошли эти вспышки, а это значит, что к Земле летят сразу три мощных потока солнечных частиц. В этих солнечных пятнах линии силового поля пересекаются таким образом, что солнечные частицы могут вырваться наружу с очень высокой энергией. Солнечные пятна выглядят темнее, чем остальная поверхность Солнца, так как здесь температура и плотность плазмы ниже, чем в окружающих областях звезды.

Скорость полета этих солнечных потоков составляет примерно 3 млн км/час и согласно прогнозам ученых, они врежутся в Землю уже в субботу, 29 октября, хотя это может произойти и в воскресенье, 30 октября.

[ + – ] Скорость полета этих солнечных потоков составляет примерно 3 млн км/час и согласно прогнозам ученых, они врежутся в Землю уже в субботу, 29 октября, хотя это может произойти и в воскресенье, 30 октября Фото: NASA

По словам ученых, на Солнце произошли вспышки класса С и М, которые считаются достаточно сильными, но не такими катастрофическими, как вспышки класса Х.

Чего ждать Земле? Учитывая то, что от таких солнечных извержений планету защищает магнитное поле, то особых повреждений они не могут причинить. Но в любом случае столкновение солнечных частиц с нашим магнитным полем приводит к появлению геомагнитных бурь.

Ученые прогнозируют, что геомагнитные бури могут продолжаться на Земле несколько дней, начиная с 29 октября. Причем эти геомагнитные бури будут достаточно слабыми, скорее всего уровня G1 или G2.

Какие последствия таких геомагнитных бурь? Во-первых, это приведет к появлению очень ярких полярных сияний. При чем их иногда можно наблюдать не только в полярных регионах в таких случаях. Во-вторых, по словам ученых, могут возникнуть незначительные колебания в энергосети в разных регионах планеты, а также возможны сбои в работе радиосвязи и навигационных систем.

Важно отметить, что подобная активность Солнца объясняется тем, что наша звезда медленно, но уверенно приближается к самой мощной фазе своей "жизнедеятельности" – солнечному максимуму. В ближайшие 2 года можно будет наблюдать огромное количество солнечных вспышек разной мощности, но среди них начнут преобладать самые сильные – вспышки класса Х. И соответственно это приведет к появлению на Земле все более сильных геомагнитных бурь.

В любом случае данные солнечные вспышки не идут ни в какое сравнение с событием, которое произошло на Солнце в начале октября этого года, о чем уже писал Фокус.

Стоит напомнить, что Солнце часто выбрасывает в космос потоки плазмы, даже если они не достигают Земли, все равно их размеры впечатляют. Как уже писал Фокус, один из таких потоков достигал в длину 1,6 млн км.

Если геомагнитные бури могут нарушить работу радиосвязи, то теоретически они могут также нарушить работу и Интернета. Так ли это на самом деле, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том ученые смогли превратить в аудиозапись процесс столкновения солнечных частиц с магнитным полем Земли. Эти звуки действительно пугают и похожи на саундтрек к фильму ужасов. Как раз то, что нужно в преддверии Хэллоуина.