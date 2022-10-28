На Сонці з'явилася зловісна посмішка: чим це загрожує Землі

Від цієї посмішки на Землі буде зовсім не смішно. До планети летять одразу три потоки плазми, які з'явилися внаслідок спалахів на Сонці.

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Напередодні Гелловіну Сонце готує нашій планеті справжній страшний сюрприз. Вчені прогнозують, що на вихідних в Землю вріжуться відразу три величезні потоки сонячної плазми, що призведе до появи геомагнітної бурі, пише Space.

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Космічний апарат SDO, який займається вивченням нашої зірки, надіслав незабутній знімок Сонця. На ньому видно, що воно ніби посміхається і виглядає щасливим. Але насправді так вже збіглося, що це відбувається напередодні Гелловіна, Сонце демонструє злу "усмішку". Справа в тому, що на знімку нашої зірки химерно розташувалися три величезні сонячні плями і всі вони спрямовані в бік Землі.

[ + – ] Космічний апарат SDO, що займається вивченням нашої зірки, надіслав незабутній знімок Сонця. На ньому видно, що воно ніби усміхається і виглядає щасливим. Але насправді так вже збіглося, що це відбувається напередодні Гелловіна, Сонце демонструє злу "усмішку". Справа в тому, що на знімку нашої зірки химерним чином розташувалися три величезні сонячні плями і всі вони спрямовані у бік Землі. Фото: NASA

Саме у цих темних областях на Сонці відбулися великі виверження, які відомі як сонячні спалахи. Тобто відбувся викид випромінювання, а також потоків плазми у космос.

І так вийшло, що у всіх трьох плямах відбулися ці спалахи, а це означає, що до Землі летять одразу три потужні потоки сонячних частинок. У цих сонячних плямах лінії силового поля перетинаються таким чином, що сонячні частинки можуть вирватися назовні з дуже високою енергією. Сонячні плями виглядають темнішими, ніж решта поверхні Сонця, тому що тут температура і щільність плазми нижче, ніж у навколишніх областях зірки.

Швидкість польоту цих сонячних потоків становить приблизно 3 млн км/год і згідно з прогнозами вчених, вони вріжуться в Землю вже в суботу, 29 жовтня, хоча це може статися і в неділю, 30 жовтня.

[ + – ] Швидкість польоту цих сонячних потоків становить приблизно 3 млн км/год і згідно з прогнозами вчених, вони вріжуться в Землю вже в суботу, 29 жовтня, хоча це може статися і в неділю, 30 жовтня Фото: NASA

За словами вчених, на Сонці сталися спалахи класу С та М, які вважаються досить сильними, але не такими катастрофічними, як спалахи класу Х.

Чого чекати на Землі? Враховуючи те, що від таких сонячних вивержень планету захищає магнітне поле, особливих ушкоджень вони не можуть заподіяти. Але у будь-якому разі зіткнення сонячних частинок з нашим магнітним полем призводить до появи геомагнітних бур.

Вчені прогнозують, що геомагнітні бурі можуть продовжуватися на Землі кілька днів, починаючи з 29 жовтня. Причому ці геомагнітні бурі будуть досить слабкими, швидше за все, рівня G1 або G2.

Які наслідки таких геомагнітних бур? По-перше, це призведе до появи дуже яскравих полярних сяйв. До того ж їх іноді можна спостерігати у полярних регіонах у таких випадках. По-друге, за словами вчених, можуть виникнути незначні коливання в енергомережі у різних регіонах планети, а також можливі збої у роботі радіозв'язку та навігаційних систем.

Така активність Сонця пояснюється тим, що наша зірка повільно, але впевнено наближається до найпотужнішої фази своєї "життєдіяльності" — сонячного максимуму. У найближчі 2 роки можна буде спостерігати величезну кількість сонячних спалахів різної потужності, але серед них почнуть переважати найсильніші — спалахи класу Х. І, відповідно, це призведе до появи на Землі все сильніших геомагнітних бур.

У будь-якому випадку ці сонячні спалахи можна порівняти з подією, яка сталася на Сонці на початку жовтня цього року, про що вже писав Фокус.

Сонце часто викидає в космос потоки плазми, навіть якщо вони не досягають Землі, все одно їх розміри вражають. Як уже писав Фокус, один із таких потоків досягав у довжину 1,6 млн км.

Якщо геомагнітні бурі можуть порушити роботу радіозв'язку, то теоретично можуть також порушити роботу й Інтернету. Чи це так насправді, Фокус вже писав.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли перетворити в аудіозапис процес зіткнення сонячних частинок з магнітним полем Землі. Ці звуки справді лякають і схожі на саундтрек до фільму жахів. Саме те, що потрібно напередодні Гелловіна.