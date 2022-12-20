Ударна хвиля з космосу зробила пролом у магнітосфері Землі: які можуть бути наслідки

Астрономи припускають, що тріщина утворилася через підвищену активність Сонця.

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Минулої ночі до Землі долетіла ударна хвиля, яка залишила тріщину в магнітосфері планети, що захищає все живе від згубного космічного випромінювання, пише DailyMail.

Наразі астрономи поки що не знають напевно, звідки прийшла ця ударна хвиля, але припускають, що її могло запустити наше Сонце. Зірка могла викинути потік сильно перегрітого та намагніченого газу, також відомого як викид корональної маси (CME).

Викид газу міг статися в районі сонячної плями AR3165, яка ще 14 грудня стала джерелом щонайменше 8 сонячних спалахів.

За словами вчених, поки немає приводів для паніки, такі проломи в магнітосфері Землі можуть залишатися відкритими годинами без значних наслідків.

Сонячна пляма, яка активізувалася ще 14 грудня, вибухнула вибухом класу M6. Зазначається, що спалахи такого класу відносяться до середніх за потужністю, вони можуть на деякий час відключати радіозв'язок, що й відбулося минулого тижня над Атлантикою.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала, як вищезазначена сонячна пляма викидала потоки плазми один за одним.

[ + – ] Район сонячної плями AR3165 Фото: NASA

Магнітосфера Землі простягається на тисячі кілометрів до космос і впливає абсолютно на все: починаючи від GPS і міграції тварин, до погодних умов на планеті.

Тріщина, що з'явилася в магнітосфері, може стати причиною геомагнітних бур класу G1. Геомагнітна буря є обуренням магнітосфери планети, що виникає під впливом сонячного вітру.

Але вчені підкреслюють, що геомагнітна буря класу G1 є найслабшим із можливих штормів.

Наразі Сонце набуло активного періоду свого 11-річного циклу. Він розпочався у 2019 році, а його пік припаде на 2025 рік.

Нагадаємо, нещодавно на поверхні Сонця астрономи побачили зловісну усмішку. На поверхні зірки химерно розташувалися три величезні плями, які були спрямовані в бік Землі.