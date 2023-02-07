Землю оточує величезний "океан" у формі пончика, і в ньому є "припливи": виявлено невідоме явище

Нове дослідження допомогло виявити приховані коливання в навколишній оболонці планети, які схожі на припливи в океанах Землі.

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Міжнародна група вчених виявила, що Місяць має невідомий вплив на магнітосферу Землі. Зокрема, невідомі раніше сили Місяця викликають коливання в "океані" з плазми — оболонці, яка має форму пончика та оточує нашу планету. Ці коливання схожі на припливи в земних океанах і морях, які спричиняє гравітаційний вплив Місяця, пише IFLScience.

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Міжнародна група вчених використала спостереження космічних супутників, які тривали понад 40 років, щоб виявити зміни у формі плазмосфери. Ця величезна оболонка Землі, що нагадує формою пончик, і є частиною магнітосфери нашої планети. Остання захищає Землю від шкідливого сонячного та космічного випромінювання.

Плазмосфера, що складається з холодної плазми, починається над іоносферою — верхнім шаром атмосфери Землі. Тут плазма щільніша, ніж у зовнішніх шарах магнітосфери і її зовнішня межа називається плазмопаузою. Вчені називають плазмосферу своєрідним космічним океаном із плазми і саме в ньому вони виявили "припливи". Це коливання, викликані раніше невідомим впливом гравітації Місяця. По суті ці коливання схожі на припливи на Землі, які також спровоковані Місяцем.

[ + – ] Міжнародна група вчених виявила, що Місяць має невідомий вплив на магнітосферу Землі. Зокрема, невідомі раніше сили Місяця закликають коливання в "океані" з плазми – оболонці, яка має форму пончика та оточує нашу планету. Ці коливання схожі на припливи в земних океанах і морях, що спричиняє гравітаційний вплив Місяця Фото: Live Science

За словами вчених, виявилося, що гравітаційний вплив Місяця сприяє тому, що форма "океану" із плазми періодично змінюється. Також вченим вперше вдалося визначити максимально точне розташування плазмопаузи. Вчені з'ясували, що "припливи" у плазмопаузі, що призводять до зміни її форми, мають чітко виражену періодичність. Виявилося, що припливи з'являються приблизно раз на місяць.

Дослідники поки точно не знають, як саме Місяць викликає ці "припливи", але найімовірніше це пов'язано з тим, що гравітація Місяця викликає збурення в магнітному полі Землі. Щоб сказати точно, як і чому це відбувається, потрібні додаткові дослідження. Також поки вчені не знають, яке саме значення ці коливання в плазмосфері мають для нашої планети в цілому і це також стане предметом нових досліджень.

[ + – ] Міжнародна група вчених використала спостереження космічних супутників, які тривали понад 40 років, щоб виявити зміни у формі плазмосфери. Ця величезна оболонка Землі, що нагадує формою пончик, і є частиною магнітосфери нашої планети. Остання захищає Землю від шкідливого сонячного та космічного випромінювання Фото: NASA

За словами вчених, те, що їм вдалося виявити раніше невідоме явище, яке з'являється внаслідок взаємодії між Землею і Місяцем, може допомогти краще зрозуміти, що відбувається в інших частинах магнітосфери нашої планети. В межах дослідження вчені припустили, що такі "космічні припливи" можуть виникати під час взаємодії між іншими планетами та їх супутниками.

Фокус вже писав про те, що у грудні минулого року ударна хвиля з космосу пробила пролом у магнітосфері Землі. Вчені припустили, що тріщина утворилася через підвищену активність Сонця.

Також Фокус писав про те, що у жовтні минулого року вийшов з ладу важливий космічний апарат, який тривалий час вивчав магнітосферу Землі.

Що стосується інших супутників нашої Сонячної системи, то Фокус вже писав про те, що на супутнику Сатурна вчені виявили прихований під його поверхнею океан.