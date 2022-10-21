Провів 30 років у космосі. Важливий космічний апарат NASA вийшов з ладу

Навіть якщо апарат Geotail остаточно припинить свою місію з вивчення магнітосфери Землі, він все одно пропрацював у космосі у 7 разів довше, ніж передбачалося.

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Ще у 1992 році NASA відправило на орбіту космічний апарат Geotail, призначений для вивчення магнітосфери Землі. Тобто магнітного поля, яке огортає нашу планету та захищає від сонячного випромінювання та потоків сонячних частинок, які прилітають до нас внаслідок спалахів на Сонці. Цей апарат створили американські та японські вчені, він мав працювати в космосі всього 4 роки. Але нещодавно вчені з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) виявили, що один із його реєстраторів даних вийшов з ладу. Таким чином, апарат може закінчити свою 30-річну місію, пише Space.

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Космічний апарат Geotail був спочатку оснащений двома реєстраторами даних. Ці прилади справно працювали протягом 20 років, але у 2012 році один із них вийшов з ладу. Його працездатність не вдалося відновити. Настав 30-річний ювілей місії, і в апарата вийшов з ладу і другий реєстратор даних.

[ + – ] Космічний апарат Geotail був спочатку обладнаний двома реєстраторами даних. Ці прилади справно працювали протягом 20 років, але в 2012 році один із них вийшов з ладу. Його працездатність не вдалося відновити. Настав 30-річний ювілей місії, і в апарата вийшов з ладу і другий реєстратор даних Фото: NASA

Наразі вчені з NASA та JAXA активно працюють над виявленням причини несправності і намагаються відновити його роботу. Перші спроби у цьому напрямку не мали успіху. Без справного приладу Geotail не може ні збирати нові дані про магнітне поле, ні тим паче відправляти їх на Землю. Якщо вченим не вдасться повернути апарат до життя, це означатиме кінець його місії, яка тривала в 7 разів довше, ніж припускали вчені.

Назва апарату безпосередньо перегукується з головною метою його місії. Якщо Geo — це Земля, то tail з англійської перекладається як хвіст. Саме хвостоподібну область магнітного поля Землі вивчав цей апарат. Коли сонячний вітер, тобто потік заряджених сонячних частинок стикається з магнітосферою Землі, ці частинки рухаються вздовж силових ліній магнітного поля і відлітають у космос, утворюючи своєрідний хвіст.

[ + – ] Коли сонячний вітер, тобто потік заряджених сонячних частинок стикається з магнітосферою Землі, ці частинки рухаються вздовж силових ліній магнітного поля і відлітають у космос, утворюючи своєрідний хвіст Фото: ScienceAlert

Апарат Geotail весь цей час займався вивченням магнітного поля, так і потоків сонячних частинок, які з ним взаємодіють. Дані апарату допомогли краще зрозуміти процеси, що відбуваються в магнітосфері і як частинки Сонця впливають на навколоземний простір і на нашу планету.

Ще одним досягненням апарату на самому початку своєї тривалої місії було те, що він кілька разів облетів Місяць і виявив у його газовій оболонці, яку можна вважати атмосферою нашого супутника, такі хімічні елементи як натрій, алюміній, кремній і навіть кисень.

Як уже писав Фокус, важливий апарат NASA, під назвою "Люсі", який можна назвати мисливцем за астероїдами, нещодавно підлетів упритул до Землі. Він був на висоті навіть нижче, ніж знаходиться МКС — він підійшов до планети на відстань всього 350 км. І цей проліт вдалося зафіксувати вченим.

Також Фокус писав про ще одну місію NASA, яка також пов'язана з астероїдами. Точніше про те, що результати зіткнення апарату DART з астероїдом Діморф, як виявилось, призвели до дуже несподіваних наслідків.