Провел 30 лет в космосе. Важный космический аппарат NASA вышел из строя

Даже если аппарат Geotail окончательно прекратит свою миссию по изучению магнитосферы Земли, он все равно проработал в космосе в 7 раз дольше, чем предполагалось.

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Еще в 1992 году NASA отправило на орбиту космический аппарат Geotail, который был предназначен для изучения магнитосферы Земли. То есть магнитного поля, которое окутывает нашу планету и защищает от солнечного излучения и потоков солнечных частиц, которые прилетают к нам в результате вспышек на Солнце. Этот аппарат был создан американскими и японскими учеными и должен был работать в космосе всего 4 года. Но недавно ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) обнаружили, что один из его регистраторов данных вышел из строя. Таким образом аппарат может закончить свою 30-летнюю миссию, пишет Space.

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Космический аппарат Geotail был изначально оснащен двумя регистраторами данных. Эти приборы исправно работали в течение 20 лет, но в 2012 году один из них вышел из строя. Его работоспособность так и не удалось восстановить. Наступил 30-летний юбилей миссии, и у аппарата вышел из строя и второй регистратор данных.

[ + – ] Космический аппарат Geotail был изначально оснащен двумя регистраторами данных. Эти приборы исправно работали в течении 20 лет, но в 2012 году один из них вышел из строя. Его работоспособность так и не удалось восстановить. Наступил 30-летний юбилей миссии, и у аппарата вышел из строя и второй регистратор данных Фото: NASA

Сейчас ученые из NASA и JAXA активно работают над выявлением причины поломки и пытаются восстановить его работу. Первые попытки в этом направлении не увенчались успехом. Без работающего единственно прибора Geotail не может ни собирать новые данные о магнитном поле, ни тем более отправлять их на Землю. Если ученым не удастся вернуть аппарат к жизни, то это будет означать конец его миссии, которая длилась в 7 раз дольше, чем предполагали ученые.

Название аппарата напрямую перекликается с главной целью его миссии. Если Geo – это Земля, то tail c английского переводится как хвост. Именно хвостообразную область магнитного поля Земли и изучал этот аппарат. Когда солнечный ветер, то есть поток заряженных солнечных частиц сталкивается с магнитосферой Земли, то эти частицы двигаются вдоль силовых линий магнитного поля и улетают в космос, образуя своеобразный хвост.

[ + – ] Когда солнечный ветер, то есть поток заряженных солнечных частиц сталкивается с магнитосферой Земли, то эти частицы двигаются вдоль силовых линий магнитного поля и улетают в космос, образуя своеобразный хвост Фото: ScienceAlert

Аппарат Geotail все это время занимался изучением как магнитного поля, так и потоков солнечных частиц, которые с ним взаимодействуют. Данные аппарата помогли лучше понять процессы, которые происходят в магнитосфере и как частицы Солнца влияют на околоземное пространство и на саму нашу планету.

Еще одним достижением аппарата в самом начале своей длительной миссии было то, что он несколько раз облетел Луну и обнаружил в ее газовой оболочке, которую можно считать атмосферой нашего спутника, такие химические элементы, как натрий, алюминий, кремний и даже кислород.

Как уже писал Фокус, важный аппарат NASA, под названием "Люси", который можно назвать охотником за астероидами, недавно подлетел вплотную к Земле. Он находился на высоте даже ниже, чем находится МКС – он подошел к планете на расстояние всего в 350 км. И этот близкий пролет удалось зафиксировать ученым.

Также Фокус писал о еще одной миссии NASA, которая также связана с астероидами. Точнее о том, что результаты столкновения аппарата DART с астероидом Диморф, как оказалось, привели к очень неожиданным последствиям.