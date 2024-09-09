Изменили акцент. Ученые обнаружили, что амазонские попугаи начали кричать очень странно

Исследования показывают, что некоторые попугаи в Амазонии больше не звучат так, как раньше, когда общаются между собой.

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Земля является домом для невероятного количества видов и некоторые из них не перестают удивлять ученых. В новом исследовании ученые обнаружили нечто любопытное в поведении попугаев Амазонии — вероятно, они меняют свой акцент, пишет Science Alert.

Исследователи, изучающие желтошейных амазонов (Amazona auropalliata), заметили в последние несколько десятилетий, что эти тихоокеанские попугаи меняют свой "акцент". Такое поведение, к сожалению, мешает спариванию и размножению птиц, однако исследователи считают, что на самом деле такое поведение может быть положительным признаком адаптации попугаев.

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Отметим, как и многие другие птицы, желтошейные попугаи известны своими региональными диалектами. Простыми словами, разные сообщества кричат, свистят и визжат по-разному, в зависимости от того, где живут.

Команда ученых из Университета штат Нью-Мексико и Питтсбургского университета проанализировала предыдущие исследования за последние 30 лет. Исследователи обнаружили значительный географический сдвиг между 2005 и 2016 годами. Типы криков, которые эти попугаи издают в разных регионах, похоже, перетекают друг в друга.

Авторы исследования отмечают, что некоторые крики попугаев, которые ранее были слышны в северном регионе, ранее также наблюдались только на юге. Фактически, некоторые птицы на севере способны воспроизводить оба акцента, обнаружили исследователи, что они называют "двуязычным" навыком.

Предполагается, что такое поведение может дать попугаям преимущества в выживании. Птицы, которые могут общаться с большим количеством групп, могут обмениваться большей информацией, получать доступ к местам кормления или получать привилегии для ночевок. Авторы исследования полагают, что это, вероятно, очень важно.

Дело в том, что за последние три поколения желтошейный попугай потерял более 92% популяции в Центральной и Южной Америке. Основными проблемами считаются — утрата среды обитания и браконьерство для незаконной торговли животными. Ученые считают, что такие широко распространенные изменения совпадают со меной акцентов и это, вероятно, может быть простым совпадением.

С другой стороны авторы исследования считаю, что наблюдаемые культурные изменения могут представлять собой адаптивные реакции на изменение размеров групп и моделей социальных связей. Результаты имеют широкое значение для видов, находящихся под угрозой исчезновения, по всему миру.

Отметим, что вокальные диалекты являются распространенным примером культуры животных. Исследования показывают, что они наблюдаются среди птиц, попугаев, летучих мышей и китообразных. Подобно человеческим акцентам, эти диалекты могут указывать на происхождение животных, а их использование может способствовать социальной сплоченности и связи.

По словам соавтора исследования, биолога Кристин Далин, вокальные диалекты могут играть в социальных системах животных ключевые роли. Например, в Австралии один вид певчих птиц, называемый регент-медоед, находится под такой критической угрозой исчезновения, что в его популяции не хватает особей, чтобы научить следующему поколению его пению. В результате многие дикие птицы поют "странные" песни, некоторые из которых даже не принадлежат их виду.

Исследование показывает, что желтошейные попугаи по-прежнему звучат как сами по себе, но миграция южного акцента этого вида на севере предполагает, что некоторые акустические модели находятся в движении. Ученые заметили, что за последние 30 лет птицы демонстрируют три различных вокальных диалекта: на севере, на юге и в Никарагуа.

Предыдущее исследование также показало, что целостность этих акцентов оставалась неизменной более десятилетия, но затем изменилось. К 2016 году популяция желтошейных амазонов в Коста-Рике резко сократилась более чем наполовину, вероятно, из-за браконьерства в гнездах, потери среды обитания и фрагментации.

Результаты исследования показывают, что северный и южный диалект сохраняется долгосрочно, при этом задокументированы четыре новых варианта звуков. Кроме того, ученые зафиксировали значительное увеличение двуязычных мест и птиц, а также сдвиг в географическом диапазоне трех традиционных диалектов.

Любопытно, что рост новых акустических вариаций был особенно заметен на юге. Исследователи объясняют, что большее расстояние между местами ночевок в этом регионе могло препятствовать передвижению и способствовать культурному дрейфу. В то же время на севере, где места ночевок плотнее, попугаи могли научиться издавать звуки от более широкого спектра соседних птиц, что позволило акцентам распространяться и закрепляться.

Авторы исследования полагают, что некоторые из этих изменений могут быть губительными и, вероятно, приведут к дальнейшему сокращению популяции. В то же время увеличение особей с двуязычностью, вероятно, свидетельствует об адаптивности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вернули в дикую природу "вымерших" попугаев.