Через 20 лет после исчезновения: ученые вернули в дикую природу "вымерших" попугаев

Восемь первых голубых ара вернулись на свою родину в Бразилию, после того, как эти птицы исчезли в дикой природе в 2000 году.

Больше 20 лет назад голубые ара, птицы из семейства попугаевых исчезли в дикой природе Бразилии. Последних несколько десятков представителей вида забрали для домашнего содержания частные коллекционеры. Но благодаря специальной международной программе спасения этих попугаев первые 8 птиц вернули в местах их природного обитания и уже месяц они обживаются в новых условиях и есть перспективы полного восстановления исчезнувшей популяции, сообщает The Guardian.

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Первых голубых ара обнаружил в лесах Бразилии немецкий биолог Иоганн Баптист Риттер фон Спикс в 1819 году. Поэтому голубых ара иногда также называют ара Спикса. Но в последующие почти 200 лет человеческой деятельности привели к сокращению ареалов обитания этих птиц. А в 20 веке их массово стали ловить, чтобы использовать голубых ара в качестве домашних птиц. Все эти факторы пагубно сказались на развитии некогда огромной популяции, и в 2000 году ученые объявили о том, что голубых ара больше нет в дикой природе и несколько десятков представителей вида сохранились лишь у частных коллекционеров.

[ + – ] Первых голубых ара обнаружил в лесах Бразилии немецкий биолог Иоганн Баптист Риттер фон Спикс в 1819 году. Поэтому голубых ара иногда также называют ара Спикса. Но в последующие почти 200 лет человеческой деятельности привели к сокращению ареалов обитания этих птиц Фото: The Guardian

Но после выхода на экраны в 2011 году анимационного фильма "Рио", на голубых ара снова обратили внимание не только ученые, но и мировая общественность. Главными героями этого фильма стали самец и самка голубых ара – Голубчик и Жемчужинка.

[ + – ] Но на голубых ара обратили снова внимание не только ученые и мировая общественность после выхода на экране в 2011 году анимационного фильма "Рио". Главными героями этого фильма стали самец и самка голубых ара – Голубчик и Жемчужинка Фото: The Guardian

В 2014 году вышло продолжение этой истории и по итогам проката двух фильмов они собрали во всем мире больше 1 млрд долларов. Именно из этих фильмов аудитория узнала о той угрозе исчезновения, с которой столкнулись голубые ара.

В 2018 году в Бразилии создали специальный заповедник для голубых ара и по всему миру началась спасательная операция по возрождению исчезающего вида. Ученые использовали попугаев из частных коллекций, чтобы значительно увеличить количество представителей вида, которых можно было бы со временем выпустить в дикую природу.

В июне 2022 года первые 8 голубых ара отправились в Бразилию. По словам Тома Уайта из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, птицы чувствуют себя хорошо, уже обжились на местности, а самое главное они смогли выжить в условиях дикой природы.

[ + – ] В июне 2022 года первые 8 голубых ара отправились в Бразилию. По словам Тома Уайта из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, птицы чувствуют себя хорошо, уже обжились на местности, а самое главное они смогли выжить в условиях дикой природы Фото: Guardian

Сейчас птицы находятся под пристальным вниманием ученых, и уже в декабре этого года исследователи планируют выпустить еще 12 голубых ара в лесах Бразилии. По словам ученых, они надеются, что уже весной 2023 года все вернувшиеся в Бразилию птицы начнут размножаться.

[ + – ] Ученые отправили в Южную Америку не только 8 голубых ара, но и 8 красноспинных ара, которые составили им компанию Фото: wikipedia

"Мы отправили в Южную Америку не только 8 голубых ара, но и 8 красноспинных ара, которые составили им компанию, чтобы те лучше адаптировались к новым условиям. Эти ара были недавно пойманы в природе и лучше ориентируются на местности, что позволит новоприбывшим птицам быстрее почувствовать себя комфортно в новой среде обитания. Мы очень надеемся, что все выпущенные попугаи начнут спаривание в следующем году, ведь мы подготовили специальные места для гнездования",- говорит Уайт.

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