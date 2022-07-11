Через 20 років після зникнення: вчені повернули в дику природу "вимерлих" папуг

Вісім перших блакитних ара повернулися на свою батьківщину в Бразилію після того, як ці птахи зникли в дикій природі у 2000 році.

Понад 20 років тому блакитні ара, птахи із сімейства папугових, зникли в дикій природі Бразилії. Останні кілька десятків представників виду забрали для домашнього утримання приватні колекціонери. Але завдяки спеціальній міжнародній програмі порятунку цих папуг перші 8 птахів повернули в місця їхнього природного проживання, і вже місяць вони обживаються в нових умовах, і є перспективи повного відновлення зниклої популяції, повідомляє The Guardian.

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Перших блакитних ара виявив у лісах Бразилії німецький біолог Йоганн Баптист Ріттер фон Спікс у 1819 році. Тому блакитних ара іноді також називають ара Спікса. Але в наступні майже 200 років людської діяльності призвели до скорочення ареалів проживання цих птахів. А у 20 столітті їх масово стали ловити, щоб використовувати як свійських птахів. Усі ці чинники згубно позначилися розвитку колись величезної популяції, і 2000 року вчені оголосили про те, що блакитних ара більше немає в природі і кілька десятків представників виду збереглися лише в приватних колекціонерів.

[ + – ] Перших блакитних ара виявив у лісах Бразилії німецький біолог Йоганн Баптист Ріттер фон Спікс у 1819 році. Тому блакитних ара іноді також називають ара Спікса. Але в наступні майже 200 років людської діяльності призвели до скорочення ареалів проживання цих птахів. Фото: The Guardian

Але після виходу на екрани у 2011 році анімаційного фільму "Ріо" на блакитних ара знову звернули увагу не лише вчені, а й світова громадськість. Головними героями цього фільму стали самець і самка блакитних ара — Голубчик і Перлина.

[ + – ] Але на блакитних ара звернули знову увагу не лише вчені, а й світова громадськість після виходу на екрані у 2011 році анімаційного фільму "Ріо". Головними героями цього фільму стали самець і самка блакитних ара — Голубчик і Перлина. Фото: The Guardian

У 2014 році вийшло продовження цієї історії, і за підсумками прокату двох фільмів вони зібрали у всьому світі понад 1 млрд доларів. Саме з цих фільмів аудиторія дізналася про ту загрозу зникнення, з якою зіткнулися блакитні ара.

У 2018 році в Бразилії створили спеціальний заповідник для блакитних ара, і по всьому світу розпочалася рятувальна операція з відродження виду, що зникає. Вчені використали папуг із приватних колекцій, щоб значно збільшити кількість представників виду, яких можна було б із часом випустити в дику природу.

У червні 2022 року перші 8 блакитних ара вирушили в Бразилію. За словами Тома Вайта зі Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, птахи почуваються добре, вже обжилися в місцевості, а найголовніше — вони змогли вижити в умовах дикої природи.

[ + – ] У червні 2022 року перші 8 блакитних ара вирушили в Бразилію. За словами Тома Вайта зі Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, птахи почуваються добре, вже обжилися в місцевості, а найголовніше — вони змогли вижити в умовах дикої природи. Фото: коронавирус ожирение статистика

Наразі птахи перебувають під пильною увагою вчених, і вже в грудні цього року дослідники планують випустити ще 12 блакитних ара в лісах Бразилії. За словами вчених, вони сподіваються, що вже навесні 2023 року всі птахи, які повернулися в Бразилію, почнуть розмножуватися.

[ + – ] Учені відправили в Південну Америку не лише 8 блакитних ара, а й 8 червоноспинних ара, які склали їм компанію Фото: wikipedia

"Ми відправили в Південну Америку не тільки 8 блакитних ара, а й 8 червоноспинних ара, які склали їм компанію, щоб ті краще адаптувалися до нових умов. Ці ара були нещодавно спіймані в природі та краще орієнтуються на місцевості, що дозволить птахам, що прибули, швидше відчути комфорт у новому середовищі існування. Ми дуже сподіваємося, що всі випущені папуги почнуть спарювання наступного року, адже ми підготували спеціальні місця для гніздування", — каже Вайт.

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