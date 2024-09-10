На планете есть существо с двумя языками: ученые рассказали кто это и зачем им дополнительный орган

Ранее ученые считали, что второй язык лемуров является рудиментарным, однако теперь они считают, что это не совсем так.

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Наличие дополнительной части тела может показаться весьма заманчивым. Например, нам весьма бы пригодилась дополнительная пара рук или пара глаз на затылке. Но что насчет двух языков? Это может показаться чем-то странным для нас, однако один вид животных на планете доказывает — наличие двух языков может быть весьма полезным, пишет IFLScience.

Еще в начале 20 века ученые обнаружили, что у лемуров есть второй язык. Его можно заметить, если присмотреться повнимательнее на фото лемуров, исполняющих "млем": небольшая белая деталь выглядит заостренной или похожей на щетку и является подъязычной костью, или вторым языком.

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В отличие от основного языка над ней. Подъязычная кость не является частью сенсорного опыта и не имеет вкусовых рецепторов. Изначально ученые полагали, что этот дополнительный орган не более чем рудиментарная структура, однако теперь исследователи полагают, что подъязычная кость на самом деле связана с другой необычной частью анатомии лемура — зубным гребнем. Это набор из шести длинных зубов, расположенных в передней части нижней челюсти лемура, с двумя клыками и четырьмя резцами, который на самом деле немного похож на гребень из-за небольших промежутков между каждым зубом.

Известно, что лемуры используют зубной гребень для ухода за собой — эта структура помогает животным удалять частицы мусора из своей шерсти и шерсти других лемуров. Однако в промежутках может застревать мусор, шерсть и другие структуры. В этом случае на помощь приходит подъязычок, позволяющий сохранить гребень чистым.

Таким образом, по словам исследователей, второй язык лемуров выполняет важную роль — позволяет животным обеспечивать эффективный уход за зубным гребнем. Кроме того, он также играет важную роль в "социальном уходе" — способен, позволяющем налаживать и поддерживать связи между отдельными особями и целыми группами.

К слову, использование зубного гребня и дополнительного языка — не единственный способ для лемура создавать и поддерживать прочные связи. Более ранние исследования уже показали, что, как и многие из людей, эти животные также любят хорошие сплетни.

Ранее Фокус писал о том, что лемуры оказались под угрозой исчезновения.