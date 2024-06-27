Лемуры, отстукивающие ритм, проливают свет на эволюцию людей: как мы научились создавать мелодии

Новое исследование показывает, что в дикой природе лемуры поют друг другу серенады с отчетливым ритмом — ученые считают, это проливает свет на эволюцию приматов.

Related video

Едва ли мы могли предполагать, что именно лемуры смогут пролить свет на любовь людей к музыке, но новое исследование предполагает, что способность петь развилась у приматов на ранней стадии. Ученые изучили то, как лемуры в дикой природе поют друг другу серенады и пришли к выводу, что их вокальные способности могут пролить свет на способность людей создавать мелодии, пишет Daily Mail.

Индрисы, также известные как "поющие лемуры", живут небольшими семьями в тропических лесах Мадагаскара и общаются с помощью песен подобно птицам или людям. Ученые обнаружили, что они также используют ритмичные звуки, например, сигналы тревоги, чтобы предупредить членов своей группы о приближении хищников.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании команда из Университета Уорика обнаружила, что поющие лемуры способны удерживать одинаковое время между звуками или нотами, что приводит к постоянному ритму или ритму, очень напоминающему музыку. Эта способность также известна как "изохрония" в общении.

Во время эксперимента ученые записали песни поющих лемуров, а также их сигналы тревоги на различных лесных участках Мадагаскара, наблюдая за животными в дикой природе в период с 2005 по 2020 годы. По словам ведущего автора исследования Кьяры Де Грегорио, в общей сложности они с коллегами выделили ноты и интервалы между ними в 820 песнях 51 лемура, а также рассчитали ритмическое соотношение для каждой пары последовательных интервалов.

Результаты анализа команды свидетельствуют о том, что изохрония присутствует во всех песнях и сигналах тревоги — это делает ее фундаментальным аспектом в общении поющих лемуров. По словам Де Грегорио, результаты их с командой работы свидетельствуют о том, что индрисы — животные с наибольшим количеством голосовых ритмов, общих с музыкальным репертуаром человека. Более того, они по сути обошли птиц и других млекопитающих.

Теперь ученые полагают, что элементы музыкальных качеств человека, вероятно, развились еще на ранних стадиях развития у приматов. Учитывая, что сигналы тревоги, вероятно, существовали до более сложных вокализаций, таких как песни, изохрония могла быть наследственным ритмом, из которого произошли другие ритмические паттерны.

Авторы исследования также полагают, что им, по сути, удалось обнаружить эволюционные корни музыкального ритма. По словам соавтора исследования, доктора Дарьи Валенте из Туринского университета, полученные ими с коллегами результаты также демонстрируют, что основы человеческой музыкальности можно проследить до самых ранних систем коммуникации приматов.

Ранее Фокус писал о том, что влюбленные лемуры проливают свет на тайну моногамии.