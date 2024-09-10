На планеті є істота з двома язиками: вчені розповіли, хто це і навіщо їм додатковий орган

Раніше вчені вважали, що другий язик лемурів є рудиментарним, проте тепер вони вважають, що це не зовсім так.

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Наявність додаткової частини тіла може здатися вельми привабливою. Наприклад, нам вельми б знадобилася додаткова пара рук або пара очей на потилиці. Але що щодо двох язиків? Це може здатися чимось дивним для нас, проте один вид тварин на планеті доводить — наявність двох язиків може бути вельми корисною, пише IFLScience.

Ще на початку ХХ століття вчені виявили, що в лемурів є другий язик. Його можна помітити, якщо придивитися уважніше на фото лемурів, які виконують "млем": невеличка біла деталь має загострений або схожий на щітку вигляд і є під'язиковою кісткою, або другим язиком.

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На відміну від основного язика над нею, під'язикова кістка не є частиною сенсорного досвіду і не має смакових рецепторів. Спочатку вчені вважали, що цей додатковий орган не більш ніж рудиментарна структура, проте тепер дослідники вважають, що під'язикова кістка насправді пов'язана з іншою незвичайною частиною анатомії лемура — зубним гребенем. Це набір із шести довгих зубів, розташованих у передній частині нижньої щелепи лемура, з двома іклами й чотирма різцями, який насправді трохи схожий на гребінь через невеликі проміжки між кожним зубом.

Відомо, що лемури використовують зубний гребінь для догляду за собою — ця структура допомагає тваринам видаляти частинки сміття зі своєї шерсті та шерсті інших лемурів. Однак у проміжках може застрявати сміття, шерсть та інші структури. У цьому разі на допомогу приходить під'язичок, що дозволяє зберегти гребінь чистим.

Отже, за словами дослідників, другий язик лемурів виконує важливу роботу — дозволяє тваринам забезпечувати ефективний догляд за зубним гребенем. Крім того, він також відіграє важливу роль у "соціальному догляді" — здатності, яка дає змогу налагоджувати та підтримувати зв'язки між окремими особинами та цілими групами.

До слова, використання зубного гребеня і додаткового язика — не єдиний спосіб для лемура створювати та підтримувати міцні зв'язки. Більш ранні дослідження вже показали, що, як і багато хто з людей, ці тварини також люблять плітки.

Раніше Фокус писав про те, що лемури опинилися під загрозою зникнення.