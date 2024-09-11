В Малайзии нашли пещеры со скелетами и кристаллами: собрано более 70 тыс. артефактов

Археологи сделали открытие случайно, обследуя территорию перед строительством гидроэлектростанции.

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В Малайзии археологи нашли пещеры, в которых находится более дюжины доисторических захоронений, возрастом до 16 тыс. лет, пишет LiveScience.

Найденные пещеры находятся в 215 км от Куала-Лумпура, и они окажутся под водой к середине 2027 года, когда будет завершено строительство гидроэлектростанции. Ожидается, что в регионе образуется озеро площадью 53 кв. км, которое будет питать гидроэлектростанцию мощностью 300 мегаватт.

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Археолог из Национального университета Малайзии Зулискандар Рамли говорит, что большая часть найденных скелетов относится к донеолетической культуре региона.

Исследователи предполагают, что это ветвь культуры охотников-собирателей Хоабинь, которые умели изготавливать уникальные каменные орудия. Народы Хоабинь также использовали в своем быту много диких растений, в том числе перец, бобы, орехи бетеля и так далее.

Рамли со своей командой обнаружили останки 16 людей, которые были захоронены в местных известняковых пещерах. Археологи говорят, что 15 людей были захоронены в согнутом положении, в соответствии с донеолитическими традициями. Только одни останки были захоронены в прямом положении, а радиоуглеродное датирование показало, что это произошло около 6 тыс. лет назад.

Кроме скелетов, из пещеры археологи нашли более 71 тыс. доисторических артефактов. Большая часть из них является обработанными фрагментами каменных орудий, а также керамические изделия и каменные украшения.

Многие найденные артефакты являются погребальным инвентарем, который захоронили с умершими. В донеолитических захоронениях также нашли минералы гематита или красной охры, а также кристаллы.

В могиле же периода неолита был найден браслет из камней, а также отполированные каменные орудия и керамические изделия.

Напомним, археологи раскопали захоронение вандалов в Польше. Неподалеку от города Глинка археологи раскопали ямные захоронения воинов из народа вандалов.