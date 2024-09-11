В Малайзії знайшли печери зі скелетами і кристалами: зібрано понад 70 тис. артефактів

Археологи зробили відкриття випадково, обстежуючи територію перед будівництвом гідроелектростанції.

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У Малайзії археологи знайшли печери, в яких розташовано понад дюжину доісторичних поховань, віком до 16 тис. років, пише LiveScience.

Знайдені печери розташовані за 215 км від Куала-Лумпура, і вони опиняться під водою до середини 2027 року, коли буде завершено будівництво гідроелектростанції. Очікується, що в регіоні утвориться озеро площею 53 кв. км, яке живитиме гідроелектростанцію потужністю 300 мегаватів.

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Археолог із Національного університету Малайзії Зуліскандар Рамлі каже, що більша частина знайдених скелетів належить до донеолетичної культури регіону.

Дослідники припускають, що це гілка культури мисливців-збирачів Хоабінь, які вміли виготовляти унікальні кам'яні знаряддя. Народи Хоабінь також використовували у своєму побуті багато диких рослин, зокрема перець, боби, горіхи бетелю тощо.

Рамлі зі своєю командою виявили останки 16 людей, які були поховані в місцевих вапнякових печерах. Археологи кажуть, що 15 людей були поховані в зігнутому положенні, відповідно до донеолітичних традицій. Тільки одні останки були поховані в прямому положенні, а радіовуглецеве датування показало, що це сталося близько 6 тис. років тому.

Окрім скелетів, з печери археологи знайшли понад 71 тис. доісторичних артефактів. Більша частина з них є обробленими фрагментами кам'яних знарядь, а також керамічні вироби та кам'яні прикраси.

Багато знайдених артефактів є похоронним інвентарем, який поховали з померлими. У донеолітичних похованнях також знайшли мінерали гематиту або червоної охри, а також кристали.

У могилі ж періоду неоліту був знайдений браслет з каменів, а також відполіровані кам'яні знаряддя і керамічні вироби.

Нагадаємо, археологи розкопали поховання вандалів у Польщі. Неподалік від міста Глінка археологи розкопали ямні поховання воїнів з народу вандалів.