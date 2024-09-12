Ад для 5,6 миллиарда человек. 70% населения Земли столкнутся с ростом стихийных бедствий

Исследователи обнаружили, что в ближайшие несколько десятилетий мир ждет совсем не радужное будущее — этот прогноз касается большинства.

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В последние годы ученые то и дело предупреждают человечество о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой. Земля уже пережила самый жаркий период за всю историю наблюдений, но теперь ученые полагают, что это не единственная проблема человечества, пишет Daily Mail.

По мере того как нагревается планета, экстремальные осадки и иссушающие температуры будут становиться все более распространенными в течение следующих 20 лет. В новом исследовании ученые из Норвегии обнаружили, что почти три четверти населения мира, около 5,6 миллиарда человек, столкнутся с быстрыми и резкими изменениями в экстремальных погодных условиях. Это неизбежно произойдет, если людям так и не удастся снизить выбросы углерода.

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По словам соавтора исследования, доктора Бьорна Самсета из Центра международных климатических исследований CICERO в Осло, они с коллегами объединили четыре крупных климатических моделирования, чтобы выяснить, насколько пиковые осадки и температура могут измениться в течение следующих двух десятилетий.

Результаты исследования показывают, что в ближайшие десятилетия человечество столкнется с "более экстремальным будущим". Предполагается, что огромная территория, включающая Испанию, Италию, Марокко, Перу, Индию, Пакистан и Саудовскую Аравию, столкнутся с явным и быстрым ростом температуры и количества осадков.

По словам ведущего автора исследования, доктора Карл Айлз, даже в самом оптимистичном сценарии более 1,5 миллиарда человек по всему миру пострадают от невыносимой жары, внезапных наводнений и других стихийных бедствий. Команда отмечает, что в своей работе они сосредоточились на данных не в разрезе одной страны, а на региональных изменениях.

Результаты показывают, что в сценарии с высоким уровнем выбросов, где человечество мало уделяет внимания действиям по сокращению выбросов парниковых газов, этот метод показывает, что большая часть Земли подвергается экстремальным изменениям.

70% населения мира столкнутся с чрезвычайно быстрыми изменениями температуры и осадков в сценарии с высоким уровнем выбросов (справа), в то время как 20% все еще будут затронуты в сценарии с низким уровнем выбросов (слева) Фото: Center for International Climate Research

При таком сценарии ожидается, что наиболее уязвимыми окажутся такие регионы, как Средиземноморье, Северо-Западная и Южная Америка, а также Восточная Азия. В общей сложности изменения затронут 70% населения мира, или около 5,6 миллиарда человек.

В сценарии с низким уровнем выбросов, где выбросы парниковых газов сокращаются достаточно быстро и соответствуют требованиям Парижского соглашения, под угрозой окажется лишь около 20% населения мира, или около 1,6 миллиарда человек. Если выбросы сократятся, самые резкие изменения будут ограничены Аравийским полуостровом и Южной Азией.

Еще более пугающим выглядит то, что человечеству, похоже, поздно устранять некоторые последствия антропогенного изменения климата. Если мир продолжит становиться жарче и влажнее с той скоростью, которую предсказывают исследователи, это увеличит вероятность экстремальных явлений.

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