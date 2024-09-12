Пекло для 5,6 мільярда людей. 70% населення Землі зіткнуться зі зростанням стихійних лих

Дослідники виявили, що в найближчі кілька десятиліть на світ чекає зовсім не райдужне майбутнє — цей прогноз стосується більшості.

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Останніми роками вчені раз у раз попереджають людство про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. Земля вже пережила найспекотніший період за всю історію спостережень, але тепер учені вважають, що це не єдина проблема людства, пише Daily Mail.

У міру того як нагрівається планета, екстремальні опади й посушливі температури ставатимуть дедалі поширенішими протягом наступних 20 років. У новому дослідженні вчені з Норвегії виявили, що майже три чверті населення світу, близько 5,6 мільярда людей, зіткнуться зі швидкими та різкими змінами в екстремальних погодних умовах. Це неминуче станеться, якщо людям так і не вдасться знизити викиди вуглецю.

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За словами співавтора дослідження, доктора Бьорна Самсета з Центру міжнародних кліматичних досліджень CICERO в Осло, вони з колегами об'єднали чотири великих кліматичних моделювання, щоб з'ясувати, наскільки пікові опади й температура можуть змінитися протягом наступних двох десятиліть.

Результати дослідження показують, що в найближчі десятиліття людство зіткнеться з "більш екстремальним майбутнім". Передбачається, що величезна територія, що охоплює Іспанію, Італію, Марокко, Перу, Індію, Пакистан і Саудівську Аравію, зіткнуться з явним і швидким зростанням температури та кількості опадів.

За словами провідного автора дослідження, доктора Карл Айлз, навіть за найоптимістичнішого сценарію понад 1,5 мільярда людей по всьому світу постраждають від нестерпної спеки, раптових повеней та інших стихійних лих. Команда зазначає, що у своїй роботі вони зосередилися на даних не в розрізі однієї країни, а на регіональних змінах.

Результати показують, що в сценарії з високим рівнем викидів, де людство мало приділяє уваги діям зі скорочення викидів парникових газів, цей метод показує, що більша частина Землі піддається екстремальним змінам.

70% населення світу зіткнуться з надзвичайно швидкими змінами температури й опадів у сценарії з високим рівнем викидів (праворуч), тоді як 20% все ще будуть зачеплені в сценарії з низьким рівнем викидів (ліворуч) Фото: Center for International Climate Research

За такого сценарію очікується, що найбільш вразливими виявляться такі регіони, як Середземномор'я, Північно-Західна і Південна Америка, а також Східна Азія. Загалом зміни торкнуться 70% населення світу, або близько 5,6 мільярда осіб.

У сценарії з низьким рівнем викидів, де викиди парникових газів скорочуються досить швидко і відповідають вимогам Паризької угоди, під загрозою опиниться лише близько 20% населення світу, або близько 1,6 мільярда осіб. Якщо викиди скоротяться, найрізкіші зміни будуть обмежені Аравійським півостровом і Південною Азією.

Ще більш жахливо виглядає те, що людству, схоже, пізно усувати деякі наслідки антропогенної зміни клімату. Якщо світ продовжить ставати спекотнішим і вологішим із тією швидкістю, яку пророкують дослідники, це збільшить імовірність екстремальних явищ.

Раніше Фокус писав про те, що майбутнє на Землі під загрозою: 20 із 35 показників придатності до життя на межі.