Ни жив, ни мертв: найдено третье состояния между жизнью и смертью

Ученые выяснили, что некоторые клетки не просто продолжают работать после смерти организма, а превращаются в нечто новое.

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С научной точки зрения смерть является необратимой остановкой работы организма в целом. Но такие практики, как донорство органов, показывают то, как отдельные органы, ткани и клетки могут продолжать жить даже после гибели организма, пишет LiveScience.

Ученые пытаются понять, какие механизмы позволяют некоторым клеткам продолжать работать после смерти организма. В недавно опубликованном исследовании, ученые показали, как определенные клетки способны трансформироваться в многоклеточные организмы с новыми функциями после смерти. Это происходит при наличии питательных веществ, кислорода и биохимических сигналов.

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Загадочное третье состояние бросает вызов тому, как ученые понимают поведение клеток. Гусеницы все еще превращаются в бабочек, а головастики в лягушек, но есть случаи, когда способы изменения организма выходят за рамки.

К примеру, опухоли и органоиды, которые могут бесконечно делиться в чашке Петри, не являются частью третьего состояния, так как они не развивают новые функции.

Ксеноботы также могут выполнять кинематическую саморепликацию, иными словами, физически воспроизводить свою структуру и функции, но без роста. Процесс отличается от более распространенных способов репликации, которые включают рост внутри или на теле организма.

Кроме этого, отдельные клетки легких человека самостоятельно собираются в микроскопические много клеточные организмы, которые могут еще и передвигаться. Такие антропоботы полностью меняют свое поведение и даже сконструированы иначе. У них появляется способность ориентироваться в своем окружении, а также восстанавливать себя и поврежденные нейронные клетки поблизости.

Такие результаты показывают удивительную пластичность клеточных систем и опровергают утверждение о том, что клетки организмы могут развиваться только по определенной системе.

Третье состояние предполагает, что смерть организма играет важную роль в том, как жизнь преобразуется с течением времени.

По словам авторов исследования, несколько факторов коренным образом влияют на то, смогут ли клетки и ткани функционировать после смерти организма. Среди них условия окружающей среды, метаболическая активность и врожденные механизмы выживания.

Найденное третье состояние открывает перспективы для новых методов лечения. К примеру, антропоботы можно будет взять из живой ткани человека, чтобы доставить лекарства не запуская при этом нежелательный иммунный ответ. Такие антропоботы смогут растворять артериальные бляшки при атеросклерозе и так далее.

Также важно, что эти многоклеточные организмы имеют свой срок жизни, разрушаясь естественным образом через 4-6 недель. Такой "выключатель" предотвратит рост потенциально инвазивных клеток.

Напомним, ученые поняли, как умирает мозг человека и могут обратить вспять "волну смерти". В новом исследовании ученые отследили изменения в мозге человека, умирающем от кислородного голодания.