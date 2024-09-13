Ні живий, ні мертвий: знайдено третій стан між життям і смертю

Учені з'ясували, що деякі клітини не просто продовжують працювати після смерті організму, а перетворюються на щось нове.

Related video

З наукової точки зору смерть є незворотною зупинкою роботи організму в цілому. Але такі практики, як донорство органів, показують те, як окремі органи, тканини і клітини можуть продовжувати жити навіть після загибелі організму, пише LiveScience.

Вчені намагаються зрозуміти, які механізми дозволяють деяким клітинам продовжувати працювати після смерті організму. У нещодавно опублікованому дослідженні, вчені показали, як певні клітини здатні трансформуватися в багатоклітинні організми з новими функціями після смерті. Це відбувається за наявності поживних речовин, кисню та біохімічних сигналів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Загадковий третій стан кидає виклик тому, як вчені розуміють поведінку клітин. Гусениці все ще перетворюються на метеликів, а пуголовки на жаб, але є випадки, коли способи зміни організму виходять за рамки.

Наприклад, пухлини й органели, які можуть нескінченно ділитися в чашці Петрі, не є частиною третього стану, оскільки вони не розвивають нові функції.

Ксеноботи також можуть виконувати кінематичну самореплікацію, іншими словами, фізично відтворювати свою структуру і функції, але без зростання. Процес відрізняється від більш поширених способів реплікації, які включають ріст всередині або на тілі організму.

Крім цього, окремі клітини легень людини самостійно збираються в мікроскопічні багатоклітинні організми, які можуть ще й пересуватися. Такі антропоботи повністю змінюють свою поведінку і навіть сконструйовані інакше. У них з'являється здатність орієнтуватися у своєму оточенні, а також відновлювати себе та пошкоджені нейронні клітини поблизу.

Такі результати показують дивовижну пластичність клітинних систем і спростовують твердження про те, що клітини організми можуть розвиватися тільки за певною системою.

Третій стан передбачає, що смерть організму відіграє важливу роль у тому, як життя перетворюється з плином часу.

За словами авторів дослідження, кілька чинників докорінно впливають на те, чи зможуть клітини та тканини функціонувати після смерті організму. Серед них умови навколишнього середовища, метаболічна активність і вроджені механізми виживання.

Знайдений третій стан відкриває перспективи для нових методів лікування. Наприклад, антропоботи можна буде взяти з живої тканини людини, щоб доставити ліки, не запускаючи при цьому небажану імунну відповідь. Такі антропоботи зможуть розчиняти артеріальні бляшки в разі атеросклерозу тощо.

Також важливо, що ці багатоклітинні організми мають свій термін життя, руйнуючись природним чином через 4-6 тижнів. Такий "вимикач" запобігатиме зростанню потенційно інвазивних клітин.

Нагадаємо, вчені зрозуміли, як помирає мозок людини і можуть повернути назад "хвилю смерті". У новому дослідженні вчені відстежили зміни в мозку людини, яка помирає від кисневого голодування.