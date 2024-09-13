В прошлом году нечто странное 9 дней сотрясало Землю: ученые наконец-то знают, что это было (видео)

Потребовался почти год, чтобы ученые наконец-то разгадали тайну загадочного сейсмического сигнала, последовательно сотрясающего планету в течение 9 дней.

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В сентябре прошлого года ученых озадачил странный сейсмический сигнал, который неожиданно возник и сотрясал Землю в течение девяти дней. Сначала ученые были озадачены странными показателями, но со временем расследование привело их к вероятной причине колебаний, пишет Live Science.

Исследователям потребовался почти год, чтобы разгадать эту тайну. Оказалось, что планету сотрясало мегацунами, застрявшее внутри фьорда Диксон в Восточной Гренландии. Ученые полагают, что мегацунами застряло внутри фьорда после обрушения вершины горы, в результате чего гигантская волна высотой около 200 метров плескалась назад и вперед в течение 9 дней. Именно эти колебания воды и посылали сейсмические волны, отражающиеся через кору планеты.

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Отметим, что изначально ученые были весьма озадачены сигналом, но расследование с использованием спутниковых и наземных снимков в конечном итоге привело их к горе, которая была дестабилизирована изменением климата и таянием ледника у ее основания.

По словам ведущего автора исследования, геолога из Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS) Кристиана Свенневига, все, что ученым фактически было известно в начале расследования — это то, что странный сейсмический сигнал связан с оползнем.

Изначально сигнал был зафиксирован сейсмическими станциями мониторинга. Однако два аспекта это сигнала озадачили ученых:

во-первых, в отличие от землетрясений с более высокой частотой, он колебался с 92-секундным интервалом между пиками;

во-вторых, это происходило в течение нескольких дней подряд.

Со временем ученые связали странный сигнал с оползнем во фьорде, однако необходимо было понять, как именно он спровоцировал этот сигнал. В ходе исследования ученые объединили полевые измерения, спутниковые данные и компьютерные модели — в результате команде удалось реконструировать произошедшее.

Фьорд после оползня Фото: Danish military

По словам соавтора исследования, сейсмолога из Калифорнийского университета в Сан-Диего Элис Габриэль, в конце концов расследование показало, что массивный оползень, вероятно, вызвал волну цунами, которая затем качалась вперед и назад по узкому фьорду. Отметим, что это явление также известно как сейша.

Авторы исследования уверяют, что оползень, вызвавший гигантское цунами, стал причиной изменения климата, а именно таяния льда вокруг полюсов ускоренными темпами. В результате оползня было смещено и выброшено в море 25 миллионов кубических метров камня и льда. В результате обрушения никто не пострадал, но волна разрушила инфраструктуру.

Теперь ученые уверяют, что данное событие стало ярким примером последствий изменения климата. По сути, оползень показал, что изменение климата способно изменить то, что казалось бы типичным ля Земли.

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