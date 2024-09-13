Минулого року щось дивне 9 днів стрясало Землю: вчені нарешті знають, що це було (відео)

Знадобився майже рік, щоб вчені нарешті розгадали таємницю загадкового сейсмічного сигналу, який послідовно стрясає планету протягом 9 днів.

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У вересні минулого року вчених спантеличив дивний сейсмічний сигнал, який несподівано виник і стрясав Землю протягом дев'яти днів. Спочатку вчені були спантеличені дивними показниками, але з часом розслідування привело їх до ймовірної причини коливань, пише Live Science.

Дослідникам знадобився майже рік, щоб розгадати цю таємницю. Виявилося, що планету стрясало мегацунамі, що застрягло всередині фіорду Діксон у Східній Гренландії. Вчені вважають, що мегацунамі застрягло всередині фіорду після обвалення вершини гори, внаслідок чого гігантська хвиля заввишки близько 200 метрів хлюпала назад і вперед протягом 9 днів. Саме ці коливання води й посилали сейсмічні хвилі, що відбиваються через кору планети.

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Зазначимо, що спочатку вчені були вельми спантеличені сигналом, але розслідування з використанням супутникових і наземних знімків зрештою привело їх до гори, яка була дестабілізована зміною клімату і таненням льодовика біля її основи.

За словами провідного автора дослідження, геолога з Геологічної служби Данії та Гренландії (GEUS) Крістіана Свеневіга, все, що вченим фактично було відомо на початку розслідування, — це те, що дивний сейсмічний сигнал пов'язаний зі зсувом ґрунту.

Спочатку сигнал був зафіксований сейсмічними станціями моніторингу. Однак два аспекти цього сигналу спантеличили вчених:

по-перше, на відміну від землетрусів із вищою частотою, він коливався з 92-секундним інтервалом між піками;

по-друге, це відбувалося протягом кількох днів поспіль.

Згодом учені пов'язали дивний сигнал зі зсувом ґрунту у фіорді, проте необхідно було зрозуміти, як саме він спровокував цей сигнал. Під час дослідження вчені об'єднали польові вимірювання, супутникові дані та комп'ютерні моделі — в результаті команді вдалося реконструювати подію.

Фіорд після зсуву ґрунту Фото: Danish military

За словами співавторки дослідження, сейсмологині з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Еліс Габріель, врешті-решт розслідування показало, що масивний зсув ґрунту, імовірно, спричинив хвилю цунамі, яка потім хиталася вперед і назад по вузькому фіорду. Зазначимо, що це явище також відоме як сейша.

Автори дослідження запевняють, що зсув ґрунту, який спричинив гігантське цунамі, став причиною зміни клімату, а саме танення льоду навколо полюсів прискореними темпами. Унаслідок зсуву ґрунту було зміщено та викинуто в море 25 мільйонів кубічних метрів каменю та льоду. Внаслідок обвалення ніхто не постраждав, але хвиля зруйнувала інфраструктуру.

Тепер учені запевняють, що ця подія стала яскравим прикладом наслідків зміни клімату. По суті, зсув показав, що зміна клімату здатна змінити те, що здавалося б типовим для Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яка найвища морська хвиля коли-небудь була зареєстрована на Землі.