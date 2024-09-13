Морские выдры по всему миру массово теряют плавучесть и это может их убить: в чем тут дело

Исследователи провели ряд экспериментов, чтобы показать, как и почему меняется плавучесть меха животных и можно ли ее восстановить.

Related video

Морские выдры известны во всем мире своими роскошными шкурами, но ценность их меха едва не привела к вымиранию. Уже к 193 году на побережье центральной Калифорнии сохранилась лишь крошечная популяция — всего около полсотни особей. С тех пор млекопитающие были вынуждены бороться за свое выживание, пишет PHYS.org.

Исследователи обнаружили, что теперь харизматичные животные столкнулись с новой проблемой — они подвергаются риску из-за разливов сырой нефти, которая уменьшает плавучесть меха выдр. Ранее ученые не изучали, насколько сильно сырая нефть влияет на плавучесть меха морских выдр, и насколько хорошо он может восстановиться после загрязнения. По словам соавтора исследования Кейт Риордан из Калифорнийского политехнического университета, они также сосредоточились на том, насколько плавучим является мех детенышей морских выдр.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты новой работы ученых свидетельствуют о том, что загрязнение сырой нефтью резко снижает плавучесть меха морских выдр. Это подвергает детенышей невероятно высокому риску из-за их большей площади поверхности относительно массы тела. Более того, результаты указывают на то, что плавучесть меха, увы, не восстанавливается полностью даже после очистки.

Известно, что в дикой природе морские выдры умирают естественной смертью по разным причинам. Исследователи собирали их тела, в результате чего получили множество образцов меха животных в возрасте от крошечных новорожденных до девятилетних особей.

Команда очистила шкуры, а затем взвесила 25 сантиметров квадратных каждого из образцов в воздухе и воды — это помогло определить плавучесть меха. Далее ученые сравнили плавучесть меха детенышей со взрослыми особями и не заметили разницы — все они имели плавучесть ~0,3 Н. Для сравнения, это соизмеримо с плавучестью 10-граммового куска пробки.

Далее ученые рассчитали влияние плавучести меха на все тело детенышей и обнаружила, что их мех оказался почти в три раза более плавучим для массы их тела, в сравнении со взрослыми особями. Это позволяет детенышам удерживать больше воздуха для своей меньшей массы тела, что делает их чрезвычайно плавучими и позволяет им держаться на поверхности, пока мама охотится.

Далее команда втирала сырую нефть в образцы меха, чтобы понять, как ее разливы влияют на их плавучесть. Результаты показывают, что плавучесть упала почти на 55% до 0,145 Н, что значительно усложнило животным задачу удержания на плаву. Авторы исследования считают, что уязвимое положение выдр в целом в сочетании со снижением плавучести их меха, вероятно, станет фатальным для выживания вида в дикой природе.

Известно, что защитники природы, как правило, быстро реагируют на сообщения о разливе нефти и пытаются очистить мех животных. Впрочем, результаты исследования показывают, что даже после очистки меха плавучесть ухудшилась на 36% до 0,197 Н, что все еще почти на 40% ниже естественной плавучести меха.

Ранее Фокус писал о том, что в Калифорнии открыли охоту на выдру, которая "угнала" доску у серфингиста.