Морські видри по всьому світу масово втрачають плавучість і це може їх вбити: у чому тут справа

Дослідники провели низку експериментів, щоб показати, як і чому змінюється плавучість хутра тварин і чи можна її відновити.

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Морські видри відомі в усьому світі своїми розкішними шкурами, але цінність їхнього хутра ледь не призвела до вимирання. Уже до 193 року на узбережжі центральної Каліфорнії збереглася лише крихітна популяція — всього близько півсотні особин. Відтоді ссавці були змушені боротися за своє виживання, пише PHYS.org.

Дослідники виявили, що тепер харизматичні тварини зіткнулися з новою проблемою — вони наражаються на ризик через розливи сирої нафти, яка зменшує плавучість хутра видр. Раніше вчені не вивчали, наскільки сильно сира нафта впливає на плавучість хутра морських видр, і наскільки добре воно може відновитися після забруднення. За словами співавторки дослідження Кейт Ріордан з Каліфорнійського політехнічного університету, вони також зосередилися на тому, наскільки плавучим є хутро дитинчат морських видр.

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Результати нової роботи вчених свідчать про те, що забруднення сирою нафтою різко знижує плавучість хутра морських видр. Це наражає дитинчат на неймовірно високий ризик через їхню більшу площу поверхні відносно маси тіла. Ба більше, результати вказують на те, що плавучість хутра, на жаль, не відновлюється повністю навіть після очищення.

Відомо, що в дикій природі морські видри помирають природною смертю з різних причин. Дослідники збирали їхні тіла, внаслідок чого отримали безліч зразків хутра тварин віком від крихітних новонароджених до дев'ятирічних особин.

Команда очистила шкури, а потім зважила 25 сантиметрів квадратних кожного зі зразків у повітрі та воді — це допомогло визначити плавучість хутра. Далі вчені порівняли плавучість хутра дитинчат із дорослими особинами й не помітили різниці — всі вони мали плавучість ~0,3 Н. Для порівняння, це можна порівняти з плавучістю 10-грамового шматка корка.

Далі вчені розрахували вплив плавучості хутра на все тіло дитинчат і виявила, що їхнє хутро виявилося майже втричі більш плавучим для маси їхнього тіла, порівняно з дорослими особинами. Це дозволяє дитинчатам утримувати більше повітря для своєї меншої маси тіла, що робить їх надзвичайно плавучими та дає змогу їм триматися на поверхні, поки мама полює.

Далі команда втирала сиру нафту в зразки хутра, щоб зрозуміти, як її розливи впливають на їхню плавучість. Результати показують, що плавучість впала майже на 55% до 0,145Н, що значно ускладнило тваринам завдання утримання на плаву. Автори дослідження вважають, що вразливе становище видр загалом у поєднанні зі зниженням плавучості їхнього хутра, ймовірно, стане фатальним для виживання виду в дикій природі.

Відомо, що захисники природи, як правило, швидко реагують на повідомлення про розлив нафти й намагаються очистити хутро тварин. Утім, результати дослідження показують, що навіть після очищення хутра плавучість погіршилася на 36% до 0,197Н, що все ще майже на 40% нижче за природну плавучість хутра.

Раніше Фокус писав про те, що в Каліфорнії відкрили полювання на видру, яка "викрала" дошку у серфінгіста.