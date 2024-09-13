Самое редкое животное в океане: плавает на глубине 6000 м вверх ногами и жует водоросли (видео)

В новом исследовании ученые запечатлели необычного изопода, плавающего в сумеречной зоне океана и жующего удивительную закуску.

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Океан покрывает более 70% поверхности океана и является домом для большинства живых видов на планете. Некоторые из них хорошо знакомы науке, а о других нам известно слишком мало. При этом наименее изученной частью океана считается сумеречная зона — она начинается на глубине несколько сотен метров, куда не способен попасть солнечный свет, пишет IFLScience.

Во время нового погружения ученым удалось запечатлеть нечто удивительное — необычного изопода, плавающего вверх ногами и двигающегося назад с помощью своеобразных веслообразных ног длинной с человеческий палец.

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По словам соавтора исследования глубоководного физиолога из SUNY Geneseo Маккензи Джеррингера, в общей сложности во время погружения им удалось заснять около 32 изопод, плавающих на глубине от 5 000 до 6 284 метров. Однако наиболее удивительным для ученых было то, что изопод Bathyopsurus nybelini, обитающий на глубине нескольких тысяч метров, питался саргассумом.

Казалось бы, саргассум — весьма странный выбор для изопода, так как он обитает на глубине нескольких тысяч метров под поверхностью моря, где едва ли можно встретить саргассум. Известно, что эти водоросли образуют плавающие леса, поскольку растут посредством фотосинтеза. Однако когда они тонут, то, вероятно, становятся ценным источником питательных веществ для глубоководных животных.

Авторы исследования считают, что видео, сделанное ими, иллюстрирует, что животное даже в темной среде с высоким давлением на дне моря вырабатывает множество адаптаций, чтобы питаться водорослями, растущими в освещенной солнцем экосистеме. На кадрах, сделанных учеными, можно заметить как изопод отчаянно гребет конечностями, пытаясь утащить за собой саргассум.

Команда также собрала два образца для морфологического анализа, КТ-сканирования, секвенирования ДНК и микробиологических исследований. В результате им удалось выявить множество способов, которыми изоподы физиологически и поведенчески адаптированы к поеданию саргассума. Такие открытия имеют решающее значение для лучшего понимания экологии глубоководных районов океана, помогая построить более полную картину сложных пищевых цепей, разворачивающихся под водой.

По словам соавтора исследования, эколога из Океанографического института Вудс-Хоул Джоанны Уэстон, удивительным также было то, что этот изопод встречается чрезвычайно редко. Фактически, всего несколько образцов было собрано во время новаторской Шведской глубоководной экспедиции 1948 года, которая доказала, что жизнь может выживать в самой глубокой части океана. В то же время последнее фото одного из представителей этого вида была сделана в 2011-м.

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