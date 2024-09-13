Найрідкісніша тварина в океані: плаває на глибині 6000 м догори ногами та жує водорості (відео)

У новому дослідженні вчені сфотографували незвичайного ізопода, що плаває в сутінковій зоні океану та жує дивовижну закуску.

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Океан покриває понад 70% поверхні океану і є домівкою для більшості живих видів на планеті. Деякі з них добре знайомі науці, а про інші нам відомо надто мало. Водночас найменш вивченою частиною океану вважається сутінкова зона — вона починається на глибині кілька сотень метрів, куди не здатне потрапити сонячне світло, пише IFLScience.

Під час нового занурення вченим вдалося сфотографувати щось дивовижне — незвичайного ізопода, який плаває догори дриґом та рухається назад за допомогою своєрідних веслоподібних ніг завдовжки з палець.

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За словами співавтора дослідження глибоководного фізіолога з SUNY Geneseo Маккензі Джеррінгера, загалом під час занурення їм вдалося зняти близько 32 ізоподів, які плавають на глибині від 5 000 до 6 284 метрів. Однак найдивовижнішим для вчених було те, що ізопод Bathyopsurus nybelini, що мешкає на глибині кількох тисяч метрів, харчувався саргасумом.

Здавалося б, саргасум — вельми дивний вибір для ізопода, оскільки він мешкає на глибині кількох тисяч метрів під поверхнею моря, де навряд чи можна натрапити на саргасум. Відомо, що ці водорості утворюють плавучі ліси, оскільки ростуть за допомогою фотосинтезу. Однак коли вони тонуть, то, ймовірно, стають цінним джерелом поживних речовин для глибоководних тварин.

Автори дослідження вважають, що відео, зроблене ними, ілюструє, що тварина навіть у темному середовищі з високим тиском на дні моря здійснює безліч адаптацій, щоби харчуватися водоростями, що ростуть в освітленій сонцем екосистемі. На кадрах, зроблених вченими, можна помітити, як ізопод відчайдушно гребе кінцівками, намагаючись потягти за собою саргасум.

Команда також зібрала два зразки для морфологічного аналізу, КТ-сканування, секвенування ДНК і мікробіологічних досліджень. У результаті їм вдалося виявити безліч способів, якими ізоподи фізіологічно та поведінково адаптовані до поїдання саргасуму. Такі відкриття мають вирішальне значення для кращого розуміння екології глибоководних районів океану, допомагаючи побудувати повнішу картину складних харчових ланцюгів, що розгортаються під водою.

За словами співавтора дослідження, еколога з Океанографічного інституту Вудс-Гоул Джоанни Вестон, дивовижним також було те, що цей ізопод зустрічається надзвичайно рідко. Фактично, лише кілька зразків було зібрано під час новаторської Шведської глибоководної експедиції 1948 року, яка довела, що життя може виживати в найглибшій частині океану. Водночас останнє фото одного з представників цього виду було зроблено 2011-го.

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