Двойной удар. Измены не просто оставляю "шрамы" на сердце, но и портят здоровье партнера

Новое исследование показывает, что изменщики не просто оставляют партнеров с разбитым сердцем, но также повышают риск развития некоторых заболеваний.

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Новость о том, что партнер или супруг изменяет — одно из самых болезненных переживаний, которые может испытать человек. Но теперь ученые утверждают, что боль от такого переживания выходит далеко за рамки эмоциональных страданий, пишет IFLScience.

Измена в отношениях — не редкость. Предыдущие исследования уже показали, что существует множество причин, по которым люди становятся неверными. Любой, кто когда-либо переживал этот опыт, знает, насколько травматичным он может быть и как сложно после этого двигаться дальше. Но теперь ученые пришли к выводу, что измена наносит не только эмоциональные раны, но также и физический вред — результаты показывают, что у людей, переживших измену, повышается риску развития хронических заболеваний. Более того, эти проблемы со здоровьем могут продолжаться даже тогда, когда люди находятся в новых, позитивных отношениях.

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Новое исследование было проведено докторами Юнисией Хой и Винсентом О из Сингапурского университета социальных наук. Их работа была направлена на изучение долгосрочных последствий неверности для здоровья человека. В исследовании были использованы данные 2 579 взрослых американцев, взятые из исследования "Развитие среднего возраста в Соединенных Штатах" (MIDUS). Все участники были цисгендерными, а подавляющее большинство — гетеросексуальными.

Ученые сравнили два набора данных, собранных с интервалом около 9 лет. Отметим, что реципиенты отвечали на вопросы о том, изменяли ли им когда-то, а также просили рассказать о хронических заболеваниях, таких как мигрень, нарушения сна и проблемы с легкими. Кроме того были собраны другие демографические данные, информация о поддержке семьи и друзей.

Команда проанализировала результаты и обнаружила, что люди, пережившие измену, с большей вероятностью сообщали о хронических проблемах со здоровьем. Эта связь сохранялась даже при учете других факторов.

По словам доктора О, хорошие новости заключаются в том, что эффект от измены, похоже, находится в "малом диапазоне". Простыми словами, эффекты есть, но они крайне невелики. Результаты, опубликованные в журнале Journal of Social and Personal Relationships, также указывают на то, что наличие крепкой сети друзей или семьи вовсе не способны смягчить этот эффект от утраты.

Авторы исследования полагают, что эмоциональный стресс, вызванный изменой, вероятно, оказывает косвенное воздействие на физическое здоровье человека. Впрочем, команда признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять и изучить эту связь.

Отметим, что другие научные исследования уже показали, что удовлетворенность отношениями действительно может оказывать влияние на здоровье человека. Например, у женатых людей меньше риск развития слабоумия.

Ранее Фокус писал о том, что как распознать изменщика: наука называет несколько черт, на которые стоит обратить внимание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.