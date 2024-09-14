Подвійний удар. Зради не просто залишають "шрами" на серці, а й псують здоров'я партнера

Нове дослідження показує, що зрадники не просто залишають партнерів із розбитим серцем, а й підвищують ризик розвитку деяких захворювань.

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Новина про те, що партнер або чоловік зраджує — одне з найболючіших переживань, яких може зазнати людина. Але тепер учені стверджують, що біль від такого переживання виходить далеко за рамки емоційних страждань, пише IFLScience.

Зрада у стосунках — не рідкість. Попередні дослідження вже показали, що існує безліч причин, через які люди стають невірними. Той, хто коли-небудь переживав цей досвід, знає, наскільки травматичним він може бути і як складно після цього рухатися далі. Але тепер учені дійшли висновку, що зрада завдає не тільки емоційних ран, а й фізичної шкоди — результати показують, що у людей, які пережили зраду, підвищується ризик розвитку хронічних захворювань. Ба більше, ці проблеми зі здоров'ям можуть тривати навіть тоді, коли люди перебувають у нових, позитивних стосунках.

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Нове дослідження було проведене докторами Юнісією Хой і Вінсентом О з Сінгапурського університету соціальних наук. Їхня робота була спрямована на вивчення довгострокових наслідків невірності для здоров'я людини. У дослідженні було використано дані 2 579 дорослих американців, узяті з дослідження "Розвиток середнього віку в Сполучених Штатах" (MIDUS). Усі учасники були цисгендерними, а переважна більшість — гетеросексуальними.

Вчені порівняли два набори даних, зібраних з інтервалом близько 9 років. Зазначимо, що реципієнти відповідали на запитання про те, чи зраджували їм колись, а також просили розповісти про хронічні захворювання, такі як мігрень, порушення сну і проблеми з легенями. Крім того, було зібрано інші демографічні дані, інформацію про підтримку сім'ї та друзів.

Команда проаналізувала результати й виявила, що люди, які пережили зраду, з більшою ймовірністю повідомляли про хронічні проблеми зі здоров'ям. Цей зв'язок зберігався навіть при врахуванні інших факторів.

За словами доктора О, хороші новини полягають у тому, що ефект від зради, схоже, перебуває в "малому діапазоні". Простими словами, ефекти є, але вони вкрай невеликі. Результати, опубліковані в журналі Journal of Social and Personal Relationships, також вказують на те, що наявність міцної мережі друзів або сім'ї зовсім не здатні пом'якшити цей ефект від втрати.

Автори дослідження вважають, що емоційний стрес, викликаний зрадою, ймовірно, має непрямий вплив на фізичне здоров'я людини. Утім, команда визнає, що потрібні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти та вивчити цей зв'язок.

Зазначимо, що інші наукові дослідження вже показали, що задоволеність стосунками дійсно може впливати на здоров'я людини. Наприклад, в одружених людей менший ризик розвитку недоумства.

Раніше Фокус писав про те, що як розпізнати зрадника: наука називає кілька рис, на які варто звернути увагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.