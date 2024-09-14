Самая неуловимая птица на Земле случайно попала на фото: 55 лет ее считали потерянной

Фотографу с Фиджи случайным образом удалось запечатлеть редкую "потерянную" хищную птицу — это первое фото пернатого в истории.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторым и них десятилетиями удается скрываться от любопытных глаз ученых. Когда фотограф с Фиджи Том Виерус был занят съемкой птиц в Папуа-Новой Гвинее в марте 2024 года, он даже не подозревал, что ему удастся сделать первое в истории фото редкой "потерянной" хищной птицы, пишет IFLScience.

Теперь орнитологи изучили снимки, сделанные фотографом, и пришли к выводу, что на его карте памяти хранится настоящая научная находка — первое в истории фото редкого тетеревятника Новой Британии (Accipiter princeps), который считался потерянным.

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О тетеревятнике Новой Британии известно совсем не много: согласно данным Красной книги птица классифицируется как уязвимый вид и считается неуловимой — науке она известна лишь по четырем экземплярам, при этом ни один из них не был сфотографирован.

По словам директора по поиску потерянных птиц в Американском заповеднике Джона Миттермайера, последнее задокументированное научное упоминание вида было сделано в 1969 году — образец хранится в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. С тех пор было несколько записей о визуальном наблюдении тетеревятника Новой Британии, однако за последние 55 лет орнитологам так и не удалось сделать фото или хотя бы записать звуки. В результате вид считался потерянным.

Теперь, к счастью для орнитологии, у ученых появилось первое в истории фото тетеревятника Новой Британии. По словам самого Виеруса, фото было сделано во время обзорной поездки — они с группой шли по лесу, где он и сделал фото нескольких видов птиц. Но до этого момента фотограф не подозревал, какой уникальный кадр он сделал.

Исследователи отмечают, что представители этого вида ведут чрезвычайно уединенное существование: даже местные жители в Помио, где было сделано фото, не видели тетеревятника уже много лет. Местные утверждают, что птицы не встречаются в местных прибрежных районах, а встретить их можно лишь на внутренних территориях Помио, и то очень редко.

Исследователи воодушевлены первым в истории фото птицы и уже возобновили призывы по сохранению вида в районе, где был сделан снимок. По словам ученых, после того, как появилась первая официальная запись того, что тетеревятник все еще существует в Помио, необходимо приложить больше усилий для защиты этого уязвимого вида.

Отметим, основными угрозами для существования тетеревятника Новой Британии считаются лесозаготовки, крупномасштабное сельское хозяйство, развитие инфраструктуры, а также добыча полезных ископаемых в регионе, где они обитают.

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