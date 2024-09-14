Найневловиміший птах на Землі випадково потрапив на фото: 55 років його вважали втраченим

Фотографу з Фіджі випадковим чином вдалося сфотографувати рідкісного "загубленого" хижого птаха — це перше фото пернатого в історії.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деяким з них десятиліттями вдається ховатися від цікавих очей учених. Коли фотограф із Фіджі Том Вієрус був зайнятий фільмуванням птахів у Папуа-Новій Гвінеї в березні 2024 року, він навіть не підозрював, що йому вдасться зробити перше в історії фото рідкісного "загубленого" хижого птаха, пише IFLScience.

Тепер орнітологи вивчили знімки, зроблені фотографом, і дійшли висновку, що на його карті пам'яті зберігається справжня наукова знахідка — перше в історії фото рідкісного тетерев'ятника Нової Британії (Accipiter princeps), якого вважали втраченим.

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Про тетерев'ятника Нової Британії відомо зовсім не багато: згідно з даними Червоної книги, птах класифікується як вразливий вид і вважається невловимим — науці він відомий лише за чотирма примірниками, при цьому жодного з них не було сфотографовано.

За словами директора з пошуку загублених птахів в Американському заповіднику Джона Міттермайєра, останню задокументовану наукову згадку про вид було зроблено 1969 року — зразок зберігається в Американському музеї природничої історії в Нью-Йорку. Відтоді було кілька записів про візуальне спостереження тетерев'ятника Нової Британії, проте за останні 55 років орнітологам так і не вдалося зробити фото або хоча б записати звуки. У результаті вид вважався втраченим.

Тепер, на щастя для орнітології, у вчених з'явилося перше в історії фото тетерев'ятника Нової Британії. За словами самого Вієруса, фото було зроблено під час оглядової поїздки — вони з групою йшли лісом, де він і зробив фото кількох видів птахів. Але до цього моменту фотограф не підозрював, який унікальний кадр він зробив.

Дослідники зазначають, що представники цього виду ведуть надзвичайно відокремлене існування: навіть місцеві мешканці в Поміо, де було зроблене фото, не бачили тетерев'ятника вже багато років. Місцеві стверджують, що птахи не зустрічаються в місцевих прибережних районах, а зустріти їх можна лише на внутрішніх територіях Поміо, і то дуже рідко.

Дослідники натхнені першим в історії фото птаха і вже відновили заклики щодо збереження виду в районі, де було зроблено знімок. За словами вчених, після того, як з'явився перший офіційний запис того, що тетерев'ятник все ще існує в Поміо, необхідно докласти більше зусиль для захисту цього вразливого виду.

Зазначимо, основними загрозами для існування тетерев'ятника Нової Британії вважаються лісозаготівлі, великомасштабне сільське господарство, розвиток інфраструктури, а також видобуток корисних копалин у регіоні, де вони мешкають.

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