Человечество живет внутри черной дыры: ученые так и не смогли опровергнуть эту смелую теорию

Современная наука серьезно рассматривает невероятно смелое предположение о том, что Земля находится в черной дыре и никто не может опровергнуть этого.

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Относительно новая смелая теория о том, что все мы живем в черной дыре может показаться странной, однако эта возможность серьезно рассматривается современной наукой. Более того, никому из ученых пока так и не удалось опровергнуть ее и на то есть несколько причин, пишет Science Focus.

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Наиболее примечательным является то, что вычисление размера черной дыры с массой и энергией, равными всей массе и энергии, которые мы можем видеть во Вселенной, приведет нас к удивительному результату: это почти тот же размер наблюдаемой Вселенной. Отметим, что радиус черной дыры прямо пропорционален ее массе, а ее объем — радиусу в кубе. Таким образом, чем массивнее черная дыра, тем менее она плотная. Таким образом, черная дыра с радиусом Вселенной будет иметь примерно такую же среднюю плотность, которую мы наблюдаем во Вселенной.

Однако, по словам ученых, у Вселенной и черных дыр есть и другие сходства.

Во-первых, если расширение Вселенной прокрутить в обратном направлении, станет ясно, что оно началось с "Сингулярности" — Большого взрыва. Простыми словами, с точки во времен, когда плотности, температуры и энергии были невероятно экстремальными, настолько, что законы физики были нарушены. Математически это то же самое, что и сингулярности в черных дырах.

Во-вторых, черные дыры имеют горизонты событий, за которыми весь свет и материя оказываются в ловушке. Во Вселенной, на самом деле, наблюдается нечто похожее: космологический "горизонт событий", за которым мы не можем видеть. Это происходит из-за того, что свет оттуда попросту не может достичь нас. С точки зрения математики, свойства пространства за пределами горизонта событий черной дыры являются просто инверсией свойств внутри.

Но даже это еще не все. Некоторые исследования также предполагают, что создание черной дыры также способно производить так называемые "детские вселенные".

Впрочем, несмотря на все эти теоретические схожести, ни одна из этих идей, по сути, не повлекла проверяемого предсказания и наблюдаемым доказательствам. Простыми словами, ученые до сих пор находятся на одном месте, где попросту не могут подтвердить или опровергнуть теорию о том, что все мы живем внутри черной дыры.

Ранее Фокус писал о том, что случится с человеком, если он попадет в черную дыру: мнение ученых.