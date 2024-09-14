Людство живе всередині чорної діри: вчені так і не змогли спростувати цю сміливу теорію

Сучасна наука серйозно розглядає неймовірно сміливе припущення про те, що Земля перебуває в чорній дірі й ніхто не може спростувати цього.

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Відносно нова смілива теорія про те, що всі ми живемо у чорній дірі, може здатися дивною, проте ця можливість серйозно розглядається сучасною наукою. Ба більше, нікому з учених поки що так і не вдалося спростувати її, й на те є кілька причин, пише Science Focus.

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Найбільш примітним є те, що обчислення розміру чорної діри з масою та енергією, що дорівнюють усій масі та енергії, які ми можемо бачити у Всесвіті, приведе нас до дивовижного результату: це майже той самий розмір спостережуваного Всесвіту. Зазначимо, що радіус чорної діри прямо пропорційний її масі, а її об'єм — радіусу в кубі. Таким чином, чим масивніша чорна діра, тим менш вона щільна. Таким чином, чорна діра з радіусом Всесвіту матиме приблизно таку саму середню щільність, яку ми спостерігаємо у Всесвіті.

Однак, за словами вчених, у Всесвіту і чорних дір є й інші подібності.

По-перше, якщо розширення Всесвіту прокрутити у зворотному напрямку, стане зрозуміло, що воно почалося з "Сингулярності" — Великого вибуху. Простими словами, з точки в часів, коли густини, температури та енергії були неймовірно екстремальними, настільки, що закони фізики були порушені. Математично це те ж саме, що й сингулярності в чорних дірах.

По-друге, чорні діри мають горизонти подій, за якими все світло і матерія опиняються в пастці. У Всесвіті насправді спостерігається щось схоже: космологічний "горизонт подій", за яким ми не можемо бачити. Це відбувається через те, що світло звідти просто не може досягти нас. З погляду математики, властивості простору за межами горизонту подій чорної діри є просто інверсією властивостей усередині.

Але навіть це ще не все. Деякі дослідження також припускають, що створення чорної діри також здатне виробляти так звані "дитячі всесвіти".

Утім, попри всі ці теоретичні схожості, жодна з цих ідей, по суті, не призвела до прогнозу, який можна перевірити, і до доказів, які можна спостерігати. Простими словами, вчені досі перебувають на одному місці, де просто не можуть підтвердити або спростувати теорію про те, що всі ми живемо всередині чорної діри.

Раніше Фокус писав про те, що станеться з людиною, якщо вона потрапить у чорну діру: думка вчених.