В семье не без изъяна. В океане прячется акула очень похожая на свинью: с пятачком и хрюкает (фото)

В глубинах океана скрывается очень странная "пушистая" акула с розовой мордой, массивными ноздрями и любопытным умением хрюкать.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для огромного количества живых существ. Некоторые из них, особенно те, что живут в самых глубоких частях океана, имеют весьма забавный вид и не перестают удивлять ученых, например, грубая угловатая акула, пишет Live Science.

Когда речь идет об акулах, мы, как правило, представляем себе крупных, мускулистых хищников, таких как большие белые акулы или акулы-молоты. Однако в реальности это не всегда так: примером тому грубая угловатая акула, или акула-свинья (Oxynotus centrina). Представители этого вида имеют плоские головы, широко расставленные глаза, массивные ноздри, розовые морды и выраженные дермальные зубчики, придающие им пушистый свиноподобный вид.

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По словам Юрия Тиберто из аквариума Elba в Италии, угловатые акулы обитают в восточной части Атлантического океана от Норвегии до Южной Африки и в Средиземном море. Этот вид называют акулами-свиньями, но не только из-за внешнего вида — у них есть еще одна любопытная особенность: когда акулы вылезают из воды, они издают звуки очень похожие на хрюканье.

Представители этого вида достигают в длину около метра и имеют толстое серо-коричневое тело с двумя большими спинными плавниками, напоминающими плавники. При этом спереди их профиль имеет треугольный вид. Известно также, что акулы-свиньи питаются рыбой, ракообразными, моллюсками, морскими червями и даже яйцами других акул.

Как и у всех акул, их кожа покрыта дермальными зубчиками — плоскими структурами, состоящими из пульпы, дентина и эмали. Но есть и одна особенность, зубчики угловатых акул особенно большие и выраженные, что придает им немного "пушистый" вид. Ученые до сих пор не знают для чего предназначены такие зубчики, но полагают, что они помогают защититься от более крупных хищников.

Из-за своего необычного тела угловатые акулы часто попадают в сети рыбаков Фото: Isola d'Elba App

Исследователи считают, что странные физиологические особенности свиноподобных акул, вероятно, связаны с их образом жизни: большую часть времени представители этого вида проводят, плавая прямо над морским дном в поисках пищи. Известно, что они плавно двигаются, всасывая свою добычу.

На нижней челюсти угловатых акул расположен один набор острых как лезвия зубов, а на верхней — конические зубы — это помогает им пронзать скользкую добычу. Исследование 2015 года показало, что помимо рыбы и ракообразных акулы-свиньи питаются яйцами других видов акул. Ученые обнаружили в их желудках эмбрионы других пластиножаберных акул.

Представители этого вида не имеют большой коммерческой ценности, однако их большие плавники и шипы сделали их уязвимыми для попадания в рыболовные сети. Сегодня этот вид занесен в Красный список исчезающих видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека.