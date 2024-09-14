В семье не без изъяна. В океане прячется акула очень похожая на свинью: с пятачком и хрюкает (фото)
В глубинах океана скрывается очень странная "пушистая" акула с розовой мордой, массивными ноздрями и любопытным умением хрюкать.
Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для огромного количества живых существ. Некоторые из них, особенно те, что живут в самых глубоких частях океана, имеют весьма забавный вид и не перестают удивлять ученых, например, грубая угловатая акула, пишет Live Science.
Когда речь идет об акулах, мы, как правило, представляем себе крупных, мускулистых хищников, таких как большие белые акулы или акулы-молоты. Однако в реальности это не всегда так: примером тому грубая угловатая акула, или акула-свинья (Oxynotus centrina). Представители этого вида имеют плоские головы, широко расставленные глаза, массивные ноздри, розовые морды и выраженные дермальные зубчики, придающие им пушистый свиноподобный вид.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
По словам Юрия Тиберто из аквариума Elba в Италии, угловатые акулы обитают в восточной части Атлантического океана от Норвегии до Южной Африки и в Средиземном море. Этот вид называют акулами-свиньями, но не только из-за внешнего вида — у них есть еще одна любопытная особенность: когда акулы вылезают из воды, они издают звуки очень похожие на хрюканье.
Представители этого вида достигают в длину около метра и имеют толстое серо-коричневое тело с двумя большими спинными плавниками, напоминающими плавники. При этом спереди их профиль имеет треугольный вид. Известно также, что акулы-свиньи питаются рыбой, ракообразными, моллюсками, морскими червями и даже яйцами других акул.
Как и у всех акул, их кожа покрыта дермальными зубчиками — плоскими структурами, состоящими из пульпы, дентина и эмали. Но есть и одна особенность, зубчики угловатых акул особенно большие и выраженные, что придает им немного "пушистый" вид. Ученые до сих пор не знают для чего предназначены такие зубчики, но полагают, что они помогают защититься от более крупных хищников.
Исследователи считают, что странные физиологические особенности свиноподобных акул, вероятно, связаны с их образом жизни: большую часть времени представители этого вида проводят, плавая прямо над морским дном в поисках пищи. Известно, что они плавно двигаются, всасывая свою добычу.
На нижней челюсти угловатых акул расположен один набор острых как лезвия зубов, а на верхней — конические зубы — это помогает им пронзать скользкую добычу. Исследование 2015 года показало, что помимо рыбы и ракообразных акулы-свиньи питаются яйцами других видов акул. Ученые обнаружили в их желудках эмбрионы других пластиножаберных акул.
Представители этого вида не имеют большой коммерческой ценности, однако их большие плавники и шипы сделали их уязвимыми для попадания в рыболовные сети. Сегодня этот вид занесен в Красный список исчезающих видов.
Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека.