У сім'ї не без вади. В океані ховається акула дуже схожа на свиню: з п'ятачком і хрюкає (фото)

У глибинах океану ховається дуже дивна "пухнаста" акула з рожевою мордою, масивними ніздрями й цікавим умінням рохкати.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для величезної кількості живих істот. Деякі з них, особливо ті, що живуть у найглибших частинах океану, мають вельми кумедний вигляд і не перестають дивувати вчених, наприклад, груба незграбна акула, пише Live Science.

Коли йдеться про акул, ми, як правило, уявляємо собі великих, м'язистих хижаків, таких як великі білі акули або акули-молоти. Однак у реальності це не завжди так: прикладом тому є груба незграбна акула, або акула-свиня (Oxynotus centrina). Представники цього виду мають плоскі голови, широко розставлені очі, масивні ніздрі, рожеві морди та виражені дермальні зубчики, що надають їм пухнастого свиноподібного вигляду.

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За словами Юрія Тіберто з акваріума Elba в Італії, незграбні акули мешкають у східній частині Атлантичного океану від Норвегії до Південної Африки й в Середземному морі. Цей вид називають акулами-свинями, але не тільки через зовнішній вигляд — у них є ще одна цікава особливість: коли акули вилазять з води, вони видають звуки, дуже схожі на хрюкання.

Представники цього виду досягають завдовжки близько метра і мають товсте сіро-коричневе тіло з двома великими спинними плавниками, що нагадують плавники. При цьому спереду їхній профіль має трикутний вигляд. Відомо також, що акули-свині харчуються рибою, ракоподібними, молюсками, морськими черв'яками та навіть яйцями інших акул.

Як і у всіх акул, їхня шкіра вкрита дермальними зубчиками — плоскими структурами, що складаються з пульпи, дентину та емалі. Але є й одна особливість, зубчики незграбних акул особливо великі та виражені, що надає їм трохи "пухнастого" вигляду. Вчені досі не знають для чого призначені такі зубчики, але вважають, що вони допомагають захиститися від більших хижаків.

Через своє незвичайне тіло незграбні акули часто потрапляють у тенета рибалок Фото: Isola d'Elba App

Дослідники вважають, що дивні фізіологічні особливості свиноподібних акул, ймовірно, пов'язані з їхнім способом життя: більшу частину часу представники цього виду проводять, плаваючи просто над морським дном у пошуках їжі. Відомо, що вони плавно рухаються, всмоктуючи свою здобич.

На нижній щелепі незграбних акул розташований один набір гострих як леза зубів, а на верхній — конічні зуби — це допомагає їм пронизувати слизьку здобич. Дослідження 2015 року показало, що крім риби й ракоподібних акули-свині харчуються яйцями інших видів акул. Вчені виявили в їхніх шлунках ембріони інших пластиножаберних акул.

Представники цього виду не мають великої комерційної цінності, проте їхні великі плавники та шипи зробили їх уразливими для потрапляння в рибальські сітки. Сьогодні цей вид занесено до Червоного списку видів, що зникають.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли акула вперше напала на людину.