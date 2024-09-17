Обнаружена новая группа крови: на ее поиски ушло 50 лет

Ученые открыли группу крови под названием MAL, чем уже потенциально спасли тысячи жизней.

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Ученые открыли новую систему групп крови, разгадав 50-летнюю тайну и возможно, спасли тысяч жизней, пишет ВВС.

Исследователи из NHS Blood and Transplant (NHSBT) в Южном Глостершире открыли группу крови под названием MAL. Ученым удалось определить генетически фон ранее неизвестного антигена группы крови AnWj. Он был открыт еще в 1972 году, но не был изучен до сегодняшних дней, когда ученым удалось создать первый в мире тест на эту группу крови.

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По словам научного сотрудникам NHSBT Луизы Тилли, открытие означает, что теперь всем пациентам может быть оказана более эффективная помощь. Исследовательница отмечает, что довольно сложно сказать, сколько именно людей живут на планете с уникальной группой крови. Согласно последним данным NHSBT, ежегодно во всем мире регистрируется примерно 400 таких пациентов.

Как известно, в организме большинства людей за пределами эритроцитов есть белки, известные как антигены, но небольшое количество людей их не имеют.

С помощью генетического тестирования, Международная справочная лаборатория по группам крови NHSBT разработала первый в мире тест, который будет показывает пациентов с отсутствующим антигеном.

Тест не только обезопасит переливание крови для таких людей, но также облегчит поиск донорской крови для такой редкой группы.

Дело в том, что NHSBT не только разработала первый в мире тест, но также предоставляет странами мира антитела, чтобы и другие ученые смогли проводить свои исследования.

Отмечается, что наиболее распространенной причиной отсутствия антигенов у людей является наличие гематологических заболеваний или некоторых видов рака, которая подавляют выработку антигена. И только небольшое количество людей не имеют антигена из-за генетических причин.

Напомним, ученые создали универсальную группу крови. Переливание подходящей группы крови часто становится серьезным камнем преткновения из-за ее наличия и срочности.