Виявлено нову групу крові: на її пошуки пішло 50 років

Учені відкрили групу крові під назвою MAL, чим уже потенційно врятували тисячі життів.

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Науковці відкрили нову систему груп крові, розгадавши 50-річну таємницю і, можливо, врятували тисячі життів, пише ВВС.

Дослідники з NHS Blood and Transplant (NHSBT) у Південному Глостерширі відкрили групу крові під назвою MAL. Вченим вдалося визначити генетично фон раніше невідомого антигену групи крові AnWj. Він був відкритий ще 1972 року, але не був вивчений до сьогоднішніх днів, коли вченим вдалося створити перший у світі тест на цю групу крові.

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За словами наукового співробітника NHSBT Луїзи Тіллі, відкриття означає, що тепер усім пацієнтам може бути надана більш ефективна допомога. Дослідниця зазначає, що досить складно сказати, скільки саме людей живуть на планеті з унікальною групою крові. Згідно з останніми даними NHSBT, щорічно в усьому світі реєструється приблизно 400 таких пацієнтів.

Як відомо, в організмі більшості людей за межами еритроцитів є білки, відомі як антигени, але невелика кількість людей їх не мають.

За допомогою генетичного тестування, Міжнародна довідкова лабораторія за групами крові NHSBT розробила перший у світі тест, який показуватиме пацієнтів з відсутнім антигеном.

Тест не тільки убезпечить переливання крові для таких людей, а й полегшить пошук донорської крові для такої рідкісної групи.

Річ у тім, що NHSBT не лише розробила перший у світі тест, а й також надає країнами світу антитіла, щоб й інші вчені змогли проводити свої дослідження.

Зазначається, що найпоширенішою причиною відсутності антигенів у людей є наявність гематологічних захворювань або деяких видів раку, які пригнічують вироблення антигену. І лише невелика кількість людей не мають антигену через генетичні причини.

Нагадаємо, вчені створили універсальну групу крові. Переливання відповідної групи крові часто стає серйозним каменем спотикання через її наявність і терміновість.