Первым в мире серийным убийцей была женщина: ее боялся весь Древний Рим

Вероломная и умелая отравительница из Галлии держала в страхе даже римских императоров.

Related video

Древний Рим был достаточно опасным местом для жизни. Взять хотя бы такие громкие преступления, как убийство Юлия Цезаря, знаменитой античной женщины-математика Гипатии и даже Иисуса Христа.

Жители Древнего Рима постоянно с кем-то воевали, а если не воевали, то сражались на гладиаторских аренах. Поэтому совсем не удивительно, что именно в Древнем Риме появился первый в мире серийный убийца… и это была женщина по имени Локуста.

Серийная убийца или нет

Стоит сразу разобраться, кем же на самом деле была Локуста, которую в современном мире непременно называют серийной убийцей. Согласно историческим данным, Локуста была скорее наемной убийцей, чем серийной. Ее нанимала римская элита, чтобы устранять неугодных родственников или врагов.

Локуста выросла в Галлии (современная Франция), где получила глубокие познания в области трав и растений. Это позволило ей сделать блестящую, хоть и жестокую карьеру в Древнем Риме. Местная элита увидела возможность тихо и быстро избавляться от своих врагов с помощью знаний Локусты.

Локуста сделала карьеру отравительницы в Древнем Риме Фото: CULTURA COLECTIVA

Сперва отравительница сделала себе имя в Галлии. На родине Локусту несколько раз арестовывали, но благодаря своим влиятельным покровителям отравительница не задерживалась надолго за решеткой. А слухи об очень эффективной работе отравительницы привлекли внимание влиятельных лиц в самом Риме.

Например, Локуста должна была помочь императрице Агриппине избавиться от ее мужа.

Женская работа

Агриппина Младшая была четвертой женой императора Клавдия, который также приходился своей жене дядей. Их брак, как и многие союзы власть имущих, был призван еще больше укрепить власть в руках небольшой группы людей.

Когда Агриппина получила от супруга достаточно власти и высокий статус в римском обществе, она решила избавиться от Клавдия. Не просто потому, что надоел — Агриппина хотела устранить императора, чтобы ее сын от предыдущего брака, Нерон, смог взойти на императорский престол. Тогда бы сама Агриппина получила еще больше власти.

Но спланировать убийство императора было крайне сложно, поэтому Агриппина использовала Локусту, чтобы подобраться к запасам продовольствия императора.

Любимым блюдом Клавдия были грибы, что и сыграло с ним злую шутку. Грибы бывают сами по себе ядовиты, а также их вкус может скрыть вкус подсыпанного яда. Агриппина подкупила императорских дегустаторов, а Локуста подсыпала яд в ужин императора.

Ужасный союзник

Спустя несколько дней после приправленного ядом ужина император Клавдий умер. Вскоре после этого в дом к Локусте пришли римские солдаты, чтобы арестовать ее за убийство императора. Оказалось, что Агриппина была не лучшим союзником для отравительницы.

Но, к счастью для Локусты, новым императором стал Нерон, который питал слабость к разного рода жестокостям и убийства. Он не захотел оставлять Локусту в тюрьме, а решил воспользоваться на удивление талантливым "орудием убийства".

Уменя Локусты оценил императора Нерон Фото: CULTURA COLECTIVA

При Нероне дело Локусты процветало. Отравительница блестяще выполняла свою работу и пользовалась благосклонностью императора. По распоряжению Нерона Локуста даже попыталась отравить брата императора — Британника, который все же чудом выжил.

Спустя 14 лет кровавого и жестокого правления Нерона римский сенат решил, что сыт по горло молодым императором и приговорил его к казни. Прежде чем приговор был приведен в действие, Нерон покончил с собой с помощью отравленного кинжала, который подарила ему Локуста.

После того как Нерон умер, иммунитет Локусты мгновенно перестал действовать. Ее приговорили к смерти за убийства десятков представителей политической элиты Рима. Вместе с фаворитами Нерона — Геллием, Патробием, Нарциссом и другими ее провели в цепях по городу, а затем казнили.

Важно