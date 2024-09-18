Першою у світі серійною вбивцею була жінка: її боявся весь Стародавній Рим

Віроломна та вміла отруйниця з Галлії тримала в страху навіть римських імператорів.

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Стародавній Рим був досить небезпечним місцем для життя. Взяти хоча б такі гучні злочини, як убивство Юлія Цезаря, знаменитої античної жінки-математика Гіпатії та навіть Ісуса Христа.

Жителі Стародавнього Риму постійно з кимось воювали, а якщо не воювали, то билися на гладіаторських аренах. Тож зовсім не дивно, що саме в Стародавньому Римі з'явився перший у світі серійний вбивця... і це була жінка на ім'я Локуста.

Серійна вбивця чи ні

Варто одразу розібратися, ким же насправді була Локуста, яку в сучасному світі неодмінно називають серійною вбивцею. Згідно з історичними даними, Локуста була радше найманою вбивцею, аніж серійною. Її наймала римська еліта, щоб усувати неугодних родичів або ворогів.

Локуста виросла в Галлії (сучасна Франція), де здобула глибокі пізнання в галузі трав і рослин. Це дозволило їй зробити блискучу, хоч і жорстоку кар'єру в Стародавньому Римі. Місцева еліта побачила можливість тихо та швидко позбуватися своїх ворогів за допомогою знань Локусти.

Локуста зробила кар'єру отруйниці в Стародавньому Римі Фото: CULTURA COLECTIVA

Спершу отруйниця зробила собі ім'я в Галлії. На батьківщині Локусту кілька разів заарештовували, але завдяки своїм впливовим покровителям вона не затримувалася надовго за ґратами. А чутки про дуже ефективну роботу привернули увагу впливових осіб у самому Римі.

Наприклад, Локуста мала допомогти імператриці Агрипіні позбутися її чоловіка.

Жіноча робота

Агрипіна Молодша була четвертою дружиною імператора Клавдія, який також був своїй дружині дядьком. Їхній шлюб, як і багато союзів можновладців, був покликаний ще більше зміцнити владу в руках невеликої групи людей.

Коли Агрипіна отримала від чоловіка достатньо влади і високий статус у римському суспільстві, вона вирішила позбутися Клавдія. Не просто тому, що набрид — жінка хотіла усунути імператора, щоб її син від попереднього шлюбу, Нерон, зміг зійти на імператорський престол. Тоді б сама Агрипіна здобула би ще більше влади.

Але спланувати вбивство імператора було вкрай складно, тому імператриця використала Локусту, щоб підібратися до запасів продовольства правителя.

Улюбленою стравою Клавдія були гриби, що й зіграло з ним злий жарт. Гриби бувають самі по собі отруйні, а також їхній смак може приховати смак підсипаної отрути. Агрипіна підкупила імператорських дегустаторів, а Локуста підсипала отруту у вечерю імператора.

Жахливий союзник

Через кілька днів після приправленої отрутою вечері імператор Клавдій помер. Незабаром після цього в будинок до Локусти прийшли римські солдати, щоб заарештувати її за вбивство імператора. Виявилося, що Агрипіна була не найкращим союзником для отруйниці.

Але, на щастя для Локусти, новим імператором став Нерон, який мав слабкість до різного роду жорстокостей і вбивства. Він не захотів залишати вбивцю у в'язниці, а вирішив скористатися напрочуд талановитим "знаряддям вбивства".

Уменя Локусти оцінив імператора Нерон Фото: CULTURA COLECTIVA

За Нерона справа Локусти процвітала. Отруйниця блискуче виконувала свою роботу і користувалася прихильністю імператора. За розпорядженням Нерона навіть спробувала отруїти брата імператора — Британника, який все ж дивом вижив.

Через 14 років кривавого і жорстокого правління Нерона римський сенат вирішив, що ситий по горло молодим імператором, і засудив його до страти. Перш ніж вирок було приведено в дію, Нерон наклав на себе руки за допомогою отруєного кинджала, який подарувала йому Локуста.

Після того як Нерон помер, імунітет Локусти миттєво перестав діяти. Її засудили до смерті за вбивства десятків представників політичної еліти Риму. Разом із фаворитами Нерона — Геллієм, Патробієм, Нарцисом та іншими — її провели в ланцюгах містом, а потім стратили.

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