Старейшая система связи на Земле: ученые в шаге от расшифровки языка растений (видео)

Растения "разговаривают" друг с другом на языках, которые мы, возможно, скоро переведем.

Related video

Вербальное общение — одна из многих причин, почему луди стали такими успешными как вид. От предупреждения друг друга об опасности до передачи сложной информации наша способность говорить имела решающее значение. Но не только люди и другие животные развили сложную коммуникацию, пишет Science Alert.

Многие люди считают растения пассивными в этом вопросе, однако исследования показывают, что у них есть свой способ взаимодействия друг с другом. Более того, последние научные данные указывают на то, что системы коммуникации растений на самом деле могут быть значительно сложнее, чем мы могли бы себе представить.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Чтобы понять, как организмы, не умеющие говорить, передают информацию друг другу, важно вспомнить, что у людей также есть невербальная система коммуникации. Она включает в себя наше зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Кроме того, у нас есть способность поддерживать равновесие и позу тела, а также чувство относительного положения и силы частей нашего тела, чувство измерения температуры и способность чувствовать боль. Все эти способности вместе, по сути, и позволили людям стать очень сложными в общении и взаимодействии с миром.

Другие виды, в особенности растения, вынуждены использовать свои чувства для распространения информации другим способом. Например, летучие или химические вещества, выделяемые травяными растениями, которые люди связывают с запахом, являются одним из способов коммуникации и предупреждения других растений о приближении хищника, что побуждает их к корректировке защиты. Простыми словами, вместо слуховых сигналов растения используют химическую коммуникацию.

Но коммуникация растений не ограничивается лишь летучими веществами. Недавнее исследование показало, что растения хорошо связаны и способны эффективно управлять сообщениями своим сородичам, используя свои корни, электрические сигналы, сеть подземных грибов или почвенных микробов.

Например, электрофизиология — это относительно новая научная дисциплина, которая изучает, как электрические сигналы внутри и между растениями передаются и интерпретируются. Благодаря значительным достижениям в области технологий и искусственного интеллекта (ИИ) мы наблюдаем значительное ускорение роста в этой области исследований за последние несколько лет.

Теперь ученые считают, что наука находится на пороге замечательных открытий, учитывая недавние достижения в области интеграции электрической связи между растениями и внутри них в современных теплицах для мониторинга.

Ученые также воздействовали на поведение растений, посылая электрические сигналы с мобильных телефонов, заставляя их выполнять базовые реакции, например, открытие и закрытие листьев у венериной мухоловки. Исследователи полагают, что вскоре нам удастся расшифровать загадочный язык растений.

Исследования показывают, что значительная часть общения растений происходит под землей с помощью грибковых сетей. По сути, это огромный подземный интернет для деревьев и растений, помогающий им поддерживать и общаться друг с другом. Результаты также показывают, что эта сеть чрезвычайно обширна — считается, что более 80% растений связаны, что делает эту сеть одной из старейших систем связи на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали, как "кричат" растения, когда им делают больно.