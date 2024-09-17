Найстаріша система зв'язку на Землі: вчені за крок до розшифровки мови рослин (відео)

Рослини "розмовляють" одна з одною мовами, які ми, можливо, скоро перекладемо.

Related video

Вербальне спілкування — одна з багатьох причин, чому луді стали такими успішними як вид. Від попередження одне одного про небезпеку до передачі складної інформації наша здатність говорити мала вирішальне значення. Але не тільки люди та інші тварини розвинули складну комунікацію, пише Science Alert.

Багато людей вважають рослини пасивними в цьому питанні, проте дослідження показують, що у них є свій спосіб взаємодії одна з одною. Ба більше, останні наукові дані вказують на те, що системи комунікації рослин насправді можуть бути значно складнішими, ніж ми могли б собі уявити.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щоб зрозуміти, як організми, які не вміють говорити, передають інформацію один одному, важливо згадати, що в людей також є невербальна система комунікації. Вона охоплює наш зір, нюх, слух, смак і дотик. Крім того, у нас є здатність підтримувати рівновагу і позу тіла, а також відчуття відносного положення і сили частин нашого тіла, відчуття вимірювання температури й здатність відчувати біль. Усі ці здібності разом, по суті, і дали змогу людям стати дуже складними у спілкуванні та взаємодії зі світом.

Інші види, особливо рослини, змушені використовувати свої почуття для поширення інформації іншим способом. Наприклад, летючі або хімічні речовини, що виділяються трав'яними рослинами, які люди пов'язують із запахом, є одним зі способів комунікації та попередження інших рослин про наближення хижака, що спонукає їх до коригування захисту. Простими словами, замість слухових сигналів рослини використовують хімічну комунікацію.

Але комунікація рослин не обмежується лише летючими речовинами. Нещодавнє дослідження показало, що рослини добре пов'язані та здатні ефективно керувати повідомленнями своїм родичам, використовуючи своє коріння, електричні сигнали, мережу підземних грибів або ґрунтових мікробів.

Наприклад, електрофізіологія — це відносно нова наукова дисципліна, яка вивчає, як електричні сигнали всередині та між рослинами передаються та інтерпретуються. Завдяки значним досягненням у галузі технологій та штучного інтелекту (ШІ) ми спостерігаємо значне прискорення зростання в цій галузі досліджень за останні кілька років.

Тепер науковці вважають, що наука перебуває на порозі чудових відкриттів з огляду на нещодавні досягнення в галузі інтеграції електричного зв'язку між рослинами й всередині них у сучасних теплицях для моніторингу.

Вчені також впливали на поведінку рослин, посилаючи електричні сигнали з мобільних телефонів, змушуючи їх виконувати базові реакції, наприклад, відкриття і закриття листя у Венериної мухоловки. Дослідники вважають, що незабаром нам вдасться розшифрувати загадкову мову рослин.

Дослідження показують, що значна частина спілкування рослин відбувається під землею за допомогою грибкових мереж. По суті, це величезний підземний інтернет для дерев і рослин, що допомагає їм підтримувати та спілкуватися один з одним. Результати також показують, що ця мережа надзвичайно велика — вважається, що понад 80% рослин пов'язані, що робить цю мережу однією з найстаріших систем зв'язку на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали, як "кричать" рослини, коли їм роблять боляче.