Земля нагревается изнутри. Озера по всему миру закипят: кто пострадает первым

Исследователи обнаружили, что климатический кризис разворачивается не только на поверхности планеты, но также и под ней.

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Климатический кризис, нависший над Землей, привел к тому, что мир столкнулся с невероятными температурами и более экстремальными стихийными бедствиями. Ученые прогнозируют, что их количество будет лишь увеличиваться, что приведет к гибели почти трети видов, находящихся на грани исчезновения. Но это еще не все, пишет SciTechDaily.

Новое исследование показывает, что не менее драматично развиваются события и под поверхностью: озера по всему миру столкнутся с беспрецедентным потеплением уже к 2100 году. Основной причиной ученые называют антропогенное изменение климата. Исследователи также считают, что первыми эти изменения испытают тропические озера, в результате чего над экосистемами и биоразнообразием нависнет новая угроза.

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Новое исследование было проведено международной группой лимнологов и специалистов по моделированию климата и показало, что озера, известные своим богатым биоразнообразием и важнейшими экологическими функциями, столкнутся с тревожной тенденцией: быстрым ростом температур.

В ходе исследования ученые использовали климатическую модель, которая предупреждает, если антропогенное потепление Земли будет продолжаться нынешними темпами, озера по всему миру испытают невероятное потепление, причем как на поверхности, так и под ней. Более того, ученые полагают, что масштабы этого потепления намного превзойдут все, что мы наблюдали ранее.

В своей работе команда использовала данные о температуре озер, что позволило смоделировать динамику и термодинамику озерных систем в комплексе с атмосферой. Авторы исследования использовали 100 симуляций прошлого в будущее, которые были запущены на одном из самых быстрых компьютеров Южной Кореи.

По словам ведущего автора исследования, доктора Лэя Хуана из Столичного педагогического университета в Пекине, а ранее сотрудника Центра физики климата в Южной Корее, их с коллегами работа указывает на то, что озера по всему миру столкнутся с беспрецедентными температурами уже к концу нынешнего столетия. Однако сроки возникновения различаются в глобальном масштабе.

Ожидается, что поверхностное потепление повлияет на виды в мелководных слоях озер — некоторые организмы смогут мигрировать вертикально в поисках более прохладных условий. Однако ученые полагают, что потепление озер, вероятно, произойдет как на поверхности водоема, так и внутри него. В результате множество видов окажутся под угрозой исчезновения.

По словам соавтора исследования и директора Центра климатической физики IBS, профессора Акселя Тиммерманна, последствия таких изменений озерных климатов весьма серьезны, а потому не стоит их недооценивать. По сравнению с наземной и морской биотой, озерные организмы часто ограничены в своей способности мигрировать в климатически более оптимальные места обитания, а потому окажутся в больше опасности.

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