Олицетворение ярости. В Красном море найден совершенно новый вид: сварливый бычок-карлик (фото)

Исследователи открыли ранее неизвестный науке крохотный вид и судя по выражению его мордочки, он в ярости.

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На Земле обитает невероятное количество видов: многие из них известны науке, но некоторые все еще держатся в тени. Вероятно, наибольшее количество видов, еще неизвестных науке скрывается в глубинах морей и океанов — по крайней мере, одного из них ученым только что удалось обнаружить и, похоже, он не слишком доволен, пишет IFLScience.

Новый вид был обнаружен в Красном море. Изначально ученые подумали, что он похож на огненного бычка-карлика (Sueviota pyrios) — редкую красавицу, известную только по одному экземпляру, собранному еще в 1972 году. Но позже оказалось, что им удалось открыть совершенно новый вид.

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Причудливая рыба получила название Sueviota aethon — отсылка к одному из четырех коней греческого бога Солнца Гелиоса, а S. pyrios назван в честь другого. Представители этого вида достигают в длину не более двух сантиметров, однако их крошечная мордочка является олицетворением ярости. Именно поэтому ученые прозвали вид "сварливыми бычками-карликами".

Череп сварливого карликового бычка Фото: Viktor Nunes Peinemann

Известно, что экземпляр был обнаружен во время погружения у берегов Саудовской Аравии, а затем еще одного представителя этого вида обнаружили около Тувала в Красном море. Отметим, что общее название этих родственных видов Grumpy dwarfboby относится к кажущемуся ворчливому и довольно несчастному виду рыбы — такая репутация основана на том, как выглядит их перекошенный рот.

По словам соавтора исследования Лусии Помбо-Айоры, несмотря на свои весьма крохотные размеры, представители этого вида имеют весьма суровый вид — его придают им внушительные клыки и яростное выражение. У сварливого бычка-карлика даже есть оттенок недовольного красного, что помогает ему слиться с его естественной средой обитания.

Как правило, представители этого вида обитают среди выступов коралловых рифов, покрытых красными водорослями, что помогает им скрыться в укромных уголках и щелях. Там они проводят множество времени, ожидая пока мимо проплывет мелкое беспозвоночное.

Сварливый бычок-карлик Фото: Viktor Nunes Peinemann

Исследователи полагают, что этот вид не только крохотный, но также и достаточно редок — это может объяснить то, что он был обнаружен учеными лишь сейчас. И все же ученые считают, что обнаружение этого вида знаменует собой находку для Красного моря, демонстрируя, как много местного биоразнообразия все еще неизвестно науке.

В результате ученые считают, что в этом регионе стоит продолжить исследования, чтобы обнаружить другие виды, которым ранее удавалось скрываться от исследователей. Дело в том, что предыдущие исследования также показали изменения окружающей среды в регионе, а потому ученые опасаются, что некоторые виды здесь попросту могут исчезнуть еще до того, как мы обнаружим их.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый вид удивительных рыб: появились на рассвете динозавров и живут до сих пор.