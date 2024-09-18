Уособлення люті. У Червоному морі знайдено абсолютно новий вид: сварливий бичок-карлик (фото)

Дослідники відкрили раніше невідомий науці крихітний вид і, судячи з виразу його мордочки, він у люті.

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На Землі мешкає неймовірна кількість видів: багато з них відомі науці, але деякі все ще тримаються в тіні. Ймовірно, найбільша кількість видів, ще невідомих науці, ховається в глибинах морів і океанів — принаймні одного з них вченим щойно вдалося виявити, і, схоже, він не надто задоволений, пише IFLScience.

Новий вид було виявлено в Червоному морі. Спочатку вчені подумали, що він схожий на вогняного бичка-карлика (Sueviota pyrios pyrios) — рідкісну красуню, відому тільки за одним екземпляром, зібраним ще 1972 року. Але пізніше виявилося, що їм вдалося відкрити абсолютно новий вид.

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Химерна риба отримала назву Sueviota aethon — відсилання до одного з чотирьох коней грецького бога Сонця Геліоса, а S. pyrios названий на честь іншого. Представники цього виду досягають завдовжки не більше двох сантиметрів, проте їхня крихітна мордочка є уособленням люті. Саме тому вчені прозвали вид "сварливими бичками-карликами".

Череп сварливого карликового бичка Фото: Viktor Nunes Peinemann

Відомо, що екземпляр був виявлений під час занурення біля берегів Саудівської Аравії, а потім ще одного представника цього виду виявили біля Тувала в Червоному морі. Зазначимо, що загальна назва цих споріднених видів Grumpy dwarfboby відноситься до буркотливого і досить нещасного виду риби — така репутація ґрунтується на тому, який вигляд має їхній перекошений рот.

За словами співавтора дослідження Лусії Помбо-Айори, попри свої вельми крихітні розміри, представники цього виду мають вельми суворий вигляд — його надають їм значні ікла і лютий вираз. У сварливого бичка-карлика навіть є відтінок незадоволеного червоного, що допомагає йому злитися з його природним середовищем існування.

Як правило, представники цього виду мешкають серед виступів коралових рифів, покритих червоними водоростями, що допомагає їм сховатися в затишних куточках і щілинах. Там вони проводять безліч часу, чекаючи поки повз них пропливе дрібне безхребетне.

Сварливий бичок-карлик Фото: Viktor Nunes Peinemann

Дослідники вважають, що цей вид не тільки крихітний, але також і досить рідкісний — це може пояснити те, що він був виявлений вченими лише зараз. І все ж вчені вважають, що виявлення цього виду знаменує собою знахідку для Червоного моря, демонструючи, як багато місцевого біорізноманіття все ще невідомо науці.

У результаті вчені вважають, що в цьому регіоні варто продовжити дослідження, щоб виявити інші види, яким раніше вдавалося ховатися від дослідників. Річ у тім, що попередні дослідження також показали зміни навколишнього середовища в регіоні, а тому вчені побоюються, що деякі види тут просто можуть зникнути ще до того, як ми виявимо їх.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили новий вид дивовижних риб: з'явилися на світанку динозаврів і живуть досі.