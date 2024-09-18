В Испании туристическая мекка превратит в пустыню: ученые советуют туда съездить, пока не поздно

Исследователи создали климатическую модель, которая показала печальное будущее для многих испанских курортов.

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Ученые выяснили, что популярные курорты в Испании могут сделать скачок к полупустынному климату, где будет преобладать экстремальная жара и засуха, пишет Express.

Исследователи одного из ведущих университетов Испании предупреждают, что уже в ближайшие годы в Испании может произойти тревожное сокращение количества осадков. Такие изменения станут началом перехода регион от средиземноморского климата к степному, который часто ассоциируется с пустынной средой.

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Исследование было проведено экспертами из Центра земельной политики и оценки UPC. Анализ показал, что количество осадков по всей Испании может сократиться на невероятные 20% уже к 2050 году. Таким образом в течение следующих десятилетий такие популярные для отдыха места, как Майорка, будут выжжены волнами тепла, засухами и лесными пожарами.

Авторы исследования предупреждают о том, что к середине столетия климат в Испании станет ощутимо суше и горячее, при этом в стране станут преобладать степи и даже пустыни.

Команда считает, что имеющиеся модели глобального потепления окажут огромное влияние на процесс распределения осадков по всей стране, вызывав масштабные засухи. Такие колебания также могут вызывать периоды проливных дождей, что будет грозить наводнениями, так как слишком пересохшая земля не сможет впитать внезапно большое количество воды.

По словам профессоров UPC Хосепа Рока Кладера и Бланка Ареллано, в Испании "фундаментальные изменения" произойдут к 2050 году.

Уже сейчас показатели говорят о том, что страна переживает существенный сдвиг в традиционных погодных условиях. К пример, с 1970 года средняя продолжительность волн тепла в Испании выросла с 3 до 9 дней.

Также продолжительность испанского лета в среднем выросла на 36 дней за последние пять десятилетий.

Этим летом в июле Испания столкнулась с проблемой масштабных лесных пожаров, которые охватили восточную часть страны.

Напомним, ученые говорят, что планета на грани выхода за пределы глобального потепления. Исследователи предупреждают, что мир опасно заигрывает с нарушением ключевого предела эры "глобального потепления".