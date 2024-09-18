В Іспанії туристична мекка перетвориться на пустелю: вчені радять туди з'їздити, поки не пізно

Дослідники створили кліматичну модель, яка показала сумне майбутнє для багатьох іспанських курортів.

Related video

Учені з'ясували, що популярні курорти в Іспанії можуть зробити стрибок до напівпустельного клімату, де переважатиме екстремальна спека та посуха, пише Express.

Дослідники одного з провідних університетів Іспанії попереджають, що вже найближчими роками в Іспанії може відбутися тривожне скорочення кількості опадів. Такі зміни стануть початком переходу регіону від середземноморського клімату до степового, який часто асоціюється з пустельним середовищем.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження було проведено експертами з Центру земельної політики та оцінки UPC. Аналіз показав, що кількість опадів по всій Іспанії може скоротитися на неймовірні 20% вже до 2050 року. Таким чином протягом наступних десятиліть такі популярні для відпочинку місця, як Майорка, будуть випалені хвилями тепла, посухами та лісовими пожежами.

Автори дослідження попереджають про те, що до середини століття клімат в Іспанії стане відчутно сухішим і гарячішим, при цьому в країні стануть переважати степи та навіть пустелі.

Команда вважає, що наявні моделі глобального потепління матимуть величезний вплив на процес розподілу опадів по всій країні, викликаючи масштабні посухи. Такі коливання також можуть спричиняти періоди проливних дощів, що загрожуватиме повенями, оскільки занадто пересохла земля не зможе увібрати раптово велику кількість води.

За словами професорів UPC Хосепа Рока Кладера і Бланка Ареллано, в Іспанії "фундаментальні зміни" відбудуться до 2050 року.

Уже зараз показники свідчать про те, що країна переживає суттєвий зсув у традиційних погодних умовах. До прикладу, з 1970 року середня тривалість хвиль тепла в Іспанії зросла з 3 до 9 днів.

Також тривалість іспанського літа в середньому зросла на 36 днів за останні п'ять десятиліть.

Цього літа в липні Іспанія зіткнулася з проблемою масштабних лісових пожеж, які охопили східну частину країни.

Нагадаємо, вчені кажуть, що планета на межі виходу за межі глобального потепління. Дослідники попереджають, що світ небезпечно заграє з порушенням ключової межі ери "глобального потепління".