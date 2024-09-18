Побег самого большого айсберга в Антарктиде: под покровом ночи откололся от липкого морского дна

Исследователи следят за передвижением гигантской глыбы льда с ледяного континента, используя спутники в качестве камер слежения.

Related video

После отсоединения от шельфового ледника Бранта в мае 2024 года айсберг А-83 оказался в ловушке плотного морского льда, пока поздняя зима не позволила ему вновь двигаться. Ученые использовали спутниковые снимки с Landsat 9, отслеживающие тепловой след айсберга, что позволило им следить за его путешествием и взаимодействием с окружающей средой, пишет SciTechDaily.

Наблюдение за айсбергом также показало, что в сентябре 2024-го он раскололся на несколько частей, причиной чего послужила столкновение с подводной коренной породой. С момента отрыва от шельфового ледника в мае большой антарктический айсберг провел первые несколько месяцев своего существования в основном зажатым окружающим липким морским льдом, особенно в новых разломах. Однако в конце зимы в Южном полушарии, когда морской лед начал трескаться и дрейфовать, айсбергу А-83 удалось вырваться из "тисков", что привело его в движение.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые использовали изображения в ложных цветах, которые показали, каким айсберг был 22 мая 2024 года, вскоре после того, как откололся от шельфового ледника, а также 26 августа. Оба изображения были получены учеными с помощью TIRS-2 (Thermal Infrared Sensor-2) на Landsat 9. Отметим, что оба снимка являются частью расширенной программы сбора данных под названием LEAP, которая создает круглосуточные записи изображений ледников, шельфовых ледников и морского льда в таких регионах планеты, как Антарктида, Гренландия и Северный Ледовитый океан.

Исследователи отмечают, что такие изображения могут помочь следить за полярными областями планеты, даже когда Солнце находится за горизонтом и видимые изображения недоступны. Зима в регионе длится с марта по октябрь, при этом 105 из этих дней окутаны 24-часовой темнотой, согласно данным Британской антарктической службе (BAS).

Тепловая сигнатура вокруг айсберга А-83, полученная 26 августа 2024 года тепловым инфракрасным датчиком 2 спутника Landsat 9 Фото: NASA

Отметим, что желтым и оранжевым обозначены области, где температура поверхности выша — например, открытая вода или тонкий лед. Синим обозначены области с более низкими температурами, например, более толстый лед айсберга и прилегающий к нему шельфовый ледник.

Согласно данным BAS, зимняя температура на шельфовом леднике обычно ниже минус 20 градусов по Цельсию, тогда как максимально низкие температуры могут достигать около -55°C. Любопытно, что в августе сравнительно с маем температура поверхности покрытого льдом моря Уэдделла была относительно более низкой.

Морской лед вокруг Антарктиды достигает своей максимальной годовой протяженности и толщины в конце зимы, обычно примерно в середине-конце сентября. Но даже относительно толстый морской лед поздней зимы может уступить большому айсбергу. По словам гляциолога из Университета Мэриленда Кристофера Шумана, работающего в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА, трещины в морском льду были очевидны в конце июля.

К сентябрю миссия Sentinel-1 Европейского космического агентства и спутник NASA-NOAA Suomi NPP заметили, что несколько кусков откололись от айсберга A-83, когда он вращался и пытался пройти мимо ледяных глыб Макдональда — подводного выступа коренной породы. Исследователи отмечают, что ни один из кусков айсберга не был настолько большим, чтобы получить название.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида раскалывается на кусочки: уже третий гигантский айсберг "покинул" континент.