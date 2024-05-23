Антарктида раскалывается на кусочки: уже третий гигантский айсберг "покинул" континент (фото)

Исследователи заявляют, что огромная глыба льда стала третьим крупным айсбергом, отколовшимся за последние три года в этом районе континента.

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В 2016 году на шельфовом леднике Бранта в Антарктиде обнаружили огромную трещину — она была замечена 31 октября, а потому тут же получила название "Хэллоуинская трещина". После этого, в 2017 году британская научно-исследовательская станция Галлей была перемещена, чтобы избежать возможных неприятностей, пишет BBC.

Британская научно-исследовательская станция расположена на вершине шельфового ледника Братна, который представляет собой плавучий выступ ледников, стекших с континента в море Уэдделла. Известно, что передний край этого шельфа время от времени сбрасывает айсберги, но сегодня он, вероятно, переживает одну из самых динамичных форм.

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Исследователи Британской антарктической службы (BAS) обнаружили, что недавно от ледника откололся еще одна огромная глыба льда — площадь айсберга составила 380 квадратных километров. Это значительно меньше, чем предыдущие гигантские айсберги, однако ученые отмечают, что это уже третий крупный айсберг, отколовшийся от ледника за последние три года.

Станция Галлей переехала в 2017 году. Несмотря на это, она находится менее чем в 15 км от края реки Брант Фото: BAS

В 2021 году от шельфового ледника откололся айсберг размером 1300 квадратных километров под названием А74, а в 2023 году весь мир наблюдал за дрейфом еще одного гигантского айсберга, чья площадь составила 1500 квадратных километров — его назвали А81.

На этот раз ученые были предупреждены об образовании айсберга благодаря двум приборам GPS, установленным на леднике. По словам гляциолога, доктора Оливера Марша, эти приборы не являются особенно точными, однако они предупреждают, когда на леднике происходит что-то серьезное. Ученые наблюдали за приборами и видели движение на несколько сотен метров в течение часа, что является показателем того, что айсберг оторвался от ледника и отправился в свободное плавание.

Ученые BAS выясняют, почему Брант в последнее время произвел так много айсбергов Фото: BAS

Позже ученые изучили спутниковые снимки, которые подтверждают данные GPS — на кадрах видно, что айсберг со всех сторон окружен морской водой. Ученые опасаются, что потеря столь большого количества льда за последние три года может вызвать ускорение движения шельфа в сторону моря. Исторически сложилось так, что скорость его течения составляла 400-800 метров в год, однако сегодня шельф движется со скоростью около 1300 метров в год, что значительно больше.

Отметим, что ученые называют айсберги в соответствии с системой классификации Национального ледового центра США (USNIC), которая делит Антарктику на квадранты. Шельфовый ледник Бранта находится в восточной части моря Уэдделла и его айсберги получили обозначение "А". В то же время цифра, например, 83, представляет собой номер в серии крупных айсбергов в этом секторе. Исследователи дают названия лишь самым крупным айсбергам, так как их масштабы свидетельствуют о том, что их необходимо отслеживать.

Ранее Фокус писал о самом большом айсберге на Земле: ученые "сняли мерки" с гиганта массой около триллиона тонн.