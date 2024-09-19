ЭКО для океана. Ученые нашли способ спасти коралловые рифы от закипания: что они предлагают (фото)

Обнадеживающие результаты показывают, что 90% обследованных молодых кораллов значительно лучше переносят невероятную жару.

Related video

Климатический кризис уже здесь, в результате мир столкнулся с экстремально высокими температурами. Причем от жары страдают живые организмы не только на суше, но и в океане. Например, коралловые рифы по всему земному шару оказались под угрозой вымирания из-за того, что температура воды в океане значительно поднялась. К счастью, ученые, похоже, придумали, как их спасти, пишет The Guardian.

В ходе эксперимента ученые вырастили молодые кораллы с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а затем высадили их на рифы вокруг США, Мексики и Карибского бассейна. Результаты эксперимента оказались многообещающими: большинство созданных методом ЭКО кораллов пережили прошлогоднюю рекордную морскую волну тепла. Известно, что старые кораллы значительно пострадали в этой схватке с жарой.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты исследования показывают, что 90% обследованных молодых кораллов, созданных методом ЭКО, остались здоровыми и красочными. Им также удалось удержать водоросли, находящиеся внутри них и снабжающие их питанием. В то же время из старых кораллов лишь около 25% смогли остаться здоровыми. Остальные, включая крупные колонии, которые могли жить веками, либо обесцвечивались от жары, вытесняя водоросли из своих тканей и становясь белыми, либо бледнели, вытесняя часть водорослей. Некоторые погибли от жары до проведения исследования.

По словам ведущего автора исследования и директора по исследованиям в Secore International, организации по сохранению рифов, доктора Маргарет Миллер, рекордная волна жары в океане оказалась смертельной, однако они с командой были впечатлены и удивлены, что она стала столь экстремальной.

Отметим, что ученые разводили молодые кораллы в течение последних пяти лет с использованием версии ЭКО, разработанной Secore. Дайверы собирали икру кораллов, которая использовалась для оплодотворения яиц в лаборатории. Полученные молодые кораллы затем высаживались на рифы по всему Карибскому морю для формирования колоний.

Член исследовательской группы высаживает молодые кораллы недалеко от Пуэрто-Морелос в Мексике Фото: Raul Tecalco Renteria/SECORE International

Ранее большинство усилий по спасению кораллов в океане были сосредоточены на методах фрагментации, когда кораллы разбиваются на более мелкие части и пересаживаются на новое место. Однако в этот раз ученые пошли другим путем: вместо того, чтобы производить точных клонов, они применили разведение кораллов методом ЭКО. Это увеличило генетическое разнообразие, давая кораллам больше шансов на выживание.

В исследовании был использован 771 коралл — это лишь часть из тысяч, ежегодно разводимых Secore и партнерскими институтами. Все они теперь обитают на восстановленных рифах у берегов Мексики, Доминиканской Республики, Виргинских островов и голландских карибских территорий Бонайре и Кюрасао.

В то же время ученые признают, что все еще не совсем понятно, почему молодые рифы более устойчивы к жаре. Впрочем, несколько гипотез все же существует. Во-первых, предполагается, что они могут попробовать несколько типов водорослей, некоторые из которых переносят тепло лучше, чем другие. Ученым известно, что кораллы выбирают типы водорослей, которые в дальнейшем будут им полезны. Во-вторых, предполагается, что по мере взросления кораллы попросту становятся менее устойчивыми к тепловому стрессу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане.