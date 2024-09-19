ЕКО для океану. Учені знайшли спосіб врятувати коралові рифи від закипання: що вони пропонують (фото)

Обнадійливі результати показують, що 90% обстежених молодих коралів значно краще переносять неймовірну спеку.

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Кліматична криза вже тут, у результаті світ зіткнувся з екстремально високими температурами. Причому від спеки страждають живі організми не тільки на суші, а й в океані. Наприклад, коралові рифи по всій земній кулі опинилися під загрозою вимирання через те, що температура води в океані значно піднялася. На щастя, вчені, схоже, придумали, як їх врятувати, пише The Guardian.

Під час експерименту вчені виростили молоді корали за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), а потім висадили їх на рифи навколо США, Мексики та Карибського басейну. Результати експерименту виявилися перспективними: більшість створених методом ЕКЗ коралів пережили торішню рекордну морську хвилю тепла. Відомо, що старі корали значно постраждали в цій сутичці зі спекою.

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Результати дослідження показують, що 90% обстежених молодих коралів, створених методом ЕКЗ, залишилися здоровими й барвистими. Їм також вдалося утримати водорості, що знаходяться всередині них і забезпечують їх харчуванням. Водночас зі старих коралів лише близько 25% змогли залишитися здоровими. Решта, включно з великими колоніями, які могли жити століттями, або знебарвлювалися від спеки, витісняючи водорості зі своїх тканин і стаючи білими, або бліднули, витісняючи частину водоростей. Деякі загинули від спеки до проведення дослідження.

За словами провідної авторки дослідження і директорки з досліджень у Secore International, організації зі збереження рифів, докторки Маргарет Міллер, рекордна хвиля спеки в океані виявилася смертельною, проте вони з командою були вражені й здивовані, що вона стала настільки екстремальною.

Зазначимо, що вчені розводили молоді корали протягом останніх п'яти років з використанням версії ЕКЗ, розробленої Secore. Дайвери збирали ікру коралів, яку використовували для запліднення яєць у лабораторії. Отримані молоді корали потім висаджувалися на рифи по всьому Карибському морю для формування колоній.

Член дослідницької групи висаджує молоді корали недалеко від Пуерто-Морелос у Мексиці Фото: Raul Tecalco Renteria/SECORE International

Раніше більшість зусиль з порятунку коралів в океані були зосереджені на методах фрагментації, коли корали розбиваються на більш дрібні частини та пересаджуються на нове місце. Однак цього разу вчені пішли іншим шляхом: замість того, щоб виробляти точних клонів, вони застосували розведення коралів методом ЕКЗ. Це збільшило генетичну різноманітність, даючи коралам більше шансів на виживання.

У дослідженні було використано 771 корал — це лише частина з тисяч, які щорічно розводять Secore і партнерські інститути. Всі вони тепер мешкають на відновлених рифах біля берегів Мексики, Домініканської Республіки, Віргінських островів і голландських карибських територій Бонайре і Кюрасао.

Водночас учені визнають, що все ще не зовсім зрозуміло, чому молоді рифи більш стійкі до спеки. Утім, кілька гіпотез все ж існує. По-перше, припускається, що вони можуть спробувати кілька типів водоростей, деякі з яких переносять тепло краще, ніж інші. Вченим відомо, що корали обирають типи водоростей, які надалі будуть їм корисні. По-друге, передбачається, що в міру дорослішання корали просто стають менш стійкими до теплового стресу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.