Ноги разного размера и шишки на спине: жуткое странное существо озадачило ученых (фото)

Необычное существо обнаружили на видео камеры наблюдения — эксперты по дикой природе до сих пор не знают, что бы это могло быть.

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Жуткие черно-белые кадры были сделаны камерой наблюдения в Техасе, к северо-востоку от Далласа. На видео можно заметить нечто, похожее на небольшое животное, передвигающееся на четырех ногах, но они все разного размера, а на спине животного находятся шишки. Эксперты по дикой природе теряются в догадках, что это такое, пишет Daily Mail.

Видео было предоставлено 49-летним Майклом Демелем — он показал изображения друзьям, семье и соседям, которые предположили, что на них мог быть скинуокер, инопланетянин или даже чупакабра. Тогда мужчина обратился в Департамент парков и дикой природы, где ему сообщили, что качество видео недостаточное для идентификации животного. Однако эксперты сообщили, что животное на видео точно не является "детенышем белохвостого оленя".

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По словам самого Демеля, у него три разных охотничьих угодья и на каждом из них установлены камеры. Ежедневно он просматривает около сотни снимков, на которых запечатлены койоты, олени, рыси, кролики, еноты и лисы. Однако данные изображения показались мужчине необычными, поэтому он остановился на них.

Изначально Демель предположил, что на фото попала обезьяна. У жуткого существа была длинная морда, маленькая макушка, а на спине были шишки. В результате некоторые из друзей Демеля предположили, что это скинуокер — часть легенды навахо. В ней утверждается, что скинуокеры могут превращаться в животных, маскироваться или вселяться в других животных. Согласно легенде, в человеческом облике скинуокеры имеют светящиеся красные глаза и животные качества, скрытые за человеческим лицом.

Другие утверждали, что это существо было чупакаброй, легендарным существом, которое, как говорят, питалось домашним скотом Фото: Michael Demel/Pen News

Впрочем, некоторые из знакомых Демеля также предположили, что камера запечатлела инопланетянина, обезьяну или даже чупакабру. В переводе с испанского чупакабра означает "сосущий коз" — существо из легенд, которое убивает скот.

Первые случаи наблюдения чупакабры начались в конце 80-х годов, когда пуэрториканские фермеры заявили, что существо размером с собаку с кожей, похожей на ящерицу, и ярко выраженным позвоночником нападает на их животных.

В Техасе первое сообщение о появлении чупакабры появилось в 2017 году, когда фермер Филис Кэнион утверждала, что существо с большими клыкастыми зубами и ушами, а также костлявыми конечностями напало на ее скот. Она также сообщала о том, что задние ноги животного были более длинными, чем передние, что придавало ему неестественный изгиб.

Некоторые утверждают, что это описание весьма похоже на то, что было запечатлено на камеру наблюдения Демеля. С другой стороны эксперты по дикой природе так и не смогли определить к какому виду могло бы относиться это животное.

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