Ноги різного розміру і шишки на спині: моторошна дивна істота спантеличила вчених (фото)

Незвичайну істоту виявили на відео камери спостереження — експерти з дикої природи досі не знають, що б це могло бути.

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Моторошні чорно-білі кадри були зроблені камерою спостереження в Техасі, на північний схід від Далласа. На відео можна помітити щось, схоже на невелику тварину, що пересувається на чотирьох ногах, але вони всі різного розміру, а на спині тварини розташовані шишки. Експерти з дикої природи губляться в здогадах, що це таке, пише Daily Mail.

Відео було надане 49-річним Майклом Демелем — він показав зображення друзям, сім'ї та сусідам, які припустили, що на них міг бути скін-вокер, інопланетянин або навіть чупакабра. Тоді чоловік звернувся до Департаменту парків і дикої природи, де йому повідомили, що якість відео недостатня для ідентифікації тварини. Однак експерти повідомили, що тварина на відео точно не є "дитинчам білохвостого оленя".

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За словами самого Демеля, у нього три різних мисливських угіддя і на кожному з них встановлені камери. Щодня він переглядає близько сотні знімків, на яких зображені койоти, олені, рисі, кролики, єноти та лисиці. Однак ці зображення здалися чоловікові незвичайними, тому він зупинився на них.

Спочатку Демель припустив, що на фото потрапила мавпа. У моторошної істоти була довга морда, маленька верхівка, а на спині були шишки. У результаті деякі з друзів Демеля припустили, що це скін-вокер — частина легенди навахо. У ній стверджується, що скін-вокери можуть перетворюватися на тварин, маскуватися або вселятися в інших тварин. Згідно з легендою, у людській подобі скін-вокери мають червоні очі, що світяться, і тваринні якості, приховані за людським обличчям.

Інші стверджували, що ця істота була чупакаброю, легендарною істотою, яка, як кажуть, харчувалася домашньою худобою... Фото: Michael Demel/Pen News

Утім, дехто зі знайомих Демеля також припустив, що камера зафіксувала інопланетянина, мавпу або навіть чупакабру. У перекладі з іспанської чупакабра означає "що смокче кіз" — істота з легенд, яка вбиває худобу.

Перші випадки спостереження чупакабри почалися наприкінці 80-х років, коли пуерто-риканські фермери заявили, що істота розміром із собаку зі шкірою, схожою на ящірку, і яскраво вираженим хребтом нападає на їхніх тварин.

У Техасі перше повідомлення про появу чупакабри з'явилося 2017 року, коли фермер Філіс Кеніон стверджувала, що істота з великими ікластими зубами й вухами, а також кістлявими кінцівками напала на її худобу. Вона також повідомляла про те, що задні ноги тварини були довшими, ніж передні, що надавало їй неприродного вигину.

Деякі стверджують, що цей опис вельми схожий на те, що було зафіксовано на камеру спостереження Демеля. З іншого боку експерти з дикої природи так і не змогли визначити, до якого виду могла б належати ця тварина.

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